Voldemort nedir, ne demek? İstanbul semalarındaki siluete benzetildi

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Lord Voldemort, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinin ortaya çıkma nedeni olan kurgusal karakter. Lord Voldemort aynı zamanda sadece Safkan Büyücü Irkından olanların Büyü Dünyasında yaşamasına izin veren Safkan Rejimi Hareketinin Lideridir.

Tüm zamanların en korkunç ve kötü büyücüsüdür, sihir dünyasına korku saçan Lord Voldemort'un Albus Dumbledore haricinde korktuğu ve yenemeyeceği kimse yoktur. Kendisi belirli zaman aralığındaki birçok ölümün başlıca nedenidir. Lily ve James Potter'ı öldürdüğünde, Harry Potter'ı da öldürmeye çalışır, ama gönderdiği ölüm laneti Avada Kedavra, Harry'nin alnından geri teperek çarptığı Karanlık Lord'u ölümcül derecede zayıflatır. Lord Voldemort kaçar ve sihir dünyası üzerinde kurduğu baskı kalkar. Karanlık Lord ve Ölüm Yiyen'ler denen yakın destekçileri, büyücüler ve muggle'lar dünyasında birçok işkence ve cinayetin sorumlusudur.

Safkan bir anneden ve muggle bir babadan doğma bir melezdir. Annesi onu bir muggle yetimhanesinde doğurur ve ismini koyduktan sonra hemen ölür. Gerçek adı Tom Marvolo Riddle'dır. Voldemort ise bu isimden anagramdır. Yatakhane görevlilerince "tuhaf çocuk" diye tanımlanmıştır. Yatakhanedeki diğer çocukların başına Tom'la tartışırlarsa tuhaf olaylar gelmektedir. Tom yani Voldemort çocukluğunda da insanları korkutmuş, zorbalık yapmış ve hatta kendi deyimiyle "cezalandırmış" tır. Sinsi bir çocuktur, yaptıkları asla kendisiyle ilişkilendirilemez. Çoğu büyücünün yapamadığı şeyi başarmış, çok küçükken bile sihir gücünü fark edip insanlar üzerinde kullanmaya hatta onların canlarını yakmaya başlamıştır. 11 yaşında Albus Dumbledore tarafından Hogwarts'a davet edilir. Hogwarts'ta Slytherin binasına yerleştirilir, bilgiye açtır, ölümsüzlüğün sırlarını arar, ve bu uzun yolda herkesten daha fazla ilerler. Okula geldiği günden itibaren ailesini araştırır, özellikle babasının güçlü bir büyücü çıkmasını bekler. Uzun süren araştırmalardan sonra annesinin safkan babasının ise annesini daha hamileyken terkeden Tom Riddle adında bir muggle olduğunu anlar, babasını ve babası ile yaşayan büyükannesi ve büyükbabasını da öldürür. Böylece değersiz Riddle soyadını bitirir. Kendi adını değiştirir. Tom Marvolo Riddle, okulda çok yakışıklı, çok yetenekli, çok çalışkan ve çok zekidir, örnek öğrenci olarak lanse edilir, Albus Dumbledore hariç bütün öğretmenler ve öğrenciler ona hayrandır.

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Kısa zamanda öğrencilerden oluşan bir grup müridi olmuştur ve bu kişiler ilk ölüm yiyenleri oluşturmuştur. Okuldan sonra ölümsüzlüğe giden çalışmalarında karanlık sanatlara öyle bir gömülmüştür ki türlü değişimler geçirmiştir, daha az insani bir hale bürünmüştür. Dumbledore, Voldemort'un kendisinin asla edinemeyeceği güçlere sahip olduğunu söyler.