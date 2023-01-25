Vİzyona geri sayım

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Selçuk Aydemir’in hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı, yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını ise Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendikleri “Güven Bana”, 24 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.

Çekimleri neşe içinde geçen filmin afişi de yayınlandı. Afişte başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan yer alıyor.

Filmde dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikayesi anlatılıyor.