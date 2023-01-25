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Vİzyona geri sayım

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#Cihangir Ceyhan#Okan Çabalar#Ufuk Bayraktar
Vİzyona geri sayım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 08:03

Komedi filmi “Güven Bana”nın vizyon öncesi afişi yayınlandı. Cihangir Ceyhan ve Okan Çabalar’ın başrolündeki film, 24 Şubat’ta vizyona girecek.

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Selçuk Aydemir’in hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı, yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını ise Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendikleri “Güven Bana”, 24 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.

Vİzyona geri sayım

Çekimleri neşe içinde geçen filmin afişi de yayınlandı. Afişte başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan yer alıyor.

Vİzyona geri sayım

Filmde dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikayesi anlatılıyor.

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#Cihangir Ceyhan#Okan Çabalar#Ufuk Bayraktar

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