Vizontele Tuuba ne zaman ve nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Vizontele filminde çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncuları yer alıyor. Filmde Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tarık Akan gibi usta isimler de rol almıştır. İşte, filme dair ayrıntılar...

1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı. Filmin genel konusu şöyle;

Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.