Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları ve konusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Böyle duyurdular: Rusyayı ezecek hamle Putinin saklanacağı yer kalmayacakBöyle duyurdular: Rusya'yı ezecek hamle! 'Putin'in saklanacağı yer kalmayacak'#RUSYA
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandıBakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı!#Bakan Koca
Dünyada bir ilk olacak Rusyaya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...Dünyada bir ilk olacak! Rusya'ya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...#Tiktok
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlarAkılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!#Koronavirüs
Minik Asiyeden sevindiren haber Taburcu olduMinik Asiye'den sevindiren haber! Taburcu oldu#Asiye Ateş
Uzun Kovid yaşayanların kâbusu… Her şey lağım ve çürümüş et kokuyorUzun Kovid yaşayanların kâbusu… 'Her şey lağım ve çürümüş et kokuyor' #Uzun Kovid
Yeni Mustafa Kapı vakası Galatasaraydan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...Yeni Mustafa Kapı vakası! Galatasaray'dan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...#Transfer
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Eski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral olduEski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral oldu#Cheslie Kryst
Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'#Sinan Akçıl
Miamide sürpriz nikah Ünlü mankenin mutlu günü...Miami'de sürpriz nikah! Ünlü mankenin mutlu günü...#Aleyna Tilki
Önce şaka sandı ama... Yıkıldılar Acı haberÖnce şaka sandı ama... Yıkıldılar! Acı haber#Elektrik
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları ve konusu

#Vizontele Tuuba#Vizontele Tuuba Oyuncuları#Vizontele Tuuba Filmi Nerede Çekildi
Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi İşte Vizontele Tuuba oyuncuları ve konusu

2000'li yılların fenomen filmi Vizontele Tuuba yeniden ekranlara geliyor. Romantik komedi türünde izleyiciye kahkaha dolu ve keyifli dakikalar yaşatan Vizontele Tuuba konusu, oyuncuları merak ediliyor. Peki Vizontele Tuuba nerede ve ne zaman çekildi? İşte detaylar...

Haberin Devamı

2004 yapımı Vizontele Tuuba, Vizontele serisinin sevilen filmleri arasında yer alıyor. Senaryosunun Yılmaz Erdoğan'a ait olduğu Vizontele Tuuba filminde Erdoğan aynı zamanda başrollerini Tuba Ünsan ile paylaşıyor. İşte, Vizontele Tuuba oyuncuları ve konusu...

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı.

VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?

Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

Haberin Devamı

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan: Deli Emin

Tarık Akan: Güner Sernikli

Altan Erkekli: Başkan Nazmi

İclal Aydın: Reyhan

Demet Akbağ: Sıti Ana

Tuba Ünsal: Tuba Sernikli

Tolga Çevik: Nazif

İdil Fırat: Aysel Sernikli

Bican Günalan: Sezgin

Şener Kökkaya: Basri

Salih Kalyon: Casım

Tuncer Salman: Ahmet

Erdal Tosun: Manav Şehmus

Bülent İnal: Mahmut Duran

Celal Tak: Panayırcı

Nuri Gökaşan: Jandarma Komutanı Ercüment

Zerrin Sümer: Vildan Hanım

Sinan Bengier: Kamyoncu

Caner Alkaya: İso

Cezmi Baskın: Latif

Zeynep Tokuş: Asiye

Selim Erdoğan: Servet

Volkan Demirok: Kino

Bahri Beyat: Türkçe Öğretmeni

Nejat Uygur: Hacı Zübeyir

Deniz Akkaya: Deniz Kızı

Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı

Ata Demirer: Telekutucu

Selahattin Taşdöğen: Simo

Meral Çetinkaya: Felek

Şenol Ballı: Yılmaz

Şahin Yaylı: Musto

Sinan Kılıç: Aykut

Nusret Karakuş: Veysi

Deniz Erdoğan: Cevdet

Cahit Taş: Rüstem

Tuna Orhan: Cahit

Derya Oyanay: Fadile

Elif İnci: Fazilet

Yasemin Ergene: Aynur

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vizontele Tuuba#Vizontele Tuuba Oyuncuları#Vizontele Tuuba Filmi Nerede Çekildi

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs
Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor

Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor?

#Mert Öcal
Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs
Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor

Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor?

#Mert Öcal
Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

#FETÖ