Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları ve konusu

2004 yapımı Vizontele Tuuba, Vizontele serisinin sevilen filmleri arasında yer alıyor. Senaryosunun Yılmaz Erdoğan'a ait olduğu Vizontele Tuuba filminde Erdoğan aynı zamanda başrollerini Tuba Ünsan ile paylaşıyor. İşte, Vizontele Tuuba oyuncuları ve konusu...
VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?
1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı.
VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?
Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.
VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan: Deli Emin
Tarık Akan: Güner Sernikli
Altan Erkekli: Başkan Nazmi
İclal Aydın: Reyhan
Demet Akbağ: Sıti Ana
Tuba Ünsal: Tuba Sernikli
Tolga Çevik: Nazif
İdil Fırat: Aysel Sernikli
Bican Günalan: Sezgin
Şener Kökkaya: Basri
Salih Kalyon: Casım
Tuncer Salman: Ahmet
Erdal Tosun: Manav Şehmus
Bülent İnal: Mahmut Duran
Celal Tak: Panayırcı
Nuri Gökaşan: Jandarma Komutanı Ercüment
Zerrin Sümer: Vildan Hanım
Sinan Bengier: Kamyoncu
Caner Alkaya: İso
Cezmi Baskın: Latif
Zeynep Tokuş: Asiye
Selim Erdoğan: Servet
Volkan Demirok: Kino
Bahri Beyat: Türkçe Öğretmeni
Nejat Uygur: Hacı Zübeyir
Deniz Akkaya: Deniz Kızı
Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı
Ata Demirer: Telekutucu
Selahattin Taşdöğen: Simo
Meral Çetinkaya: Felek
Şenol Ballı: Yılmaz
Şahin Yaylı: Musto
Sinan Kılıç: Aykut
Nusret Karakuş: Veysi
Deniz Erdoğan: Cevdet
Cahit Taş: Rüstem
Tuna Orhan: Cahit
Derya Oyanay: Fadile
Elif İnci: Fazilet
Yasemin Ergene: Aynur