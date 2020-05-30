Vizontele filmi nerede çekildi? İşte Vizontele filmi oyuncuları ve çekim yeriyle ilgili bilgiler
Bir döneme damga vuran Vizontele filminin tekrarları televizyon ekranlarında yer edinmeye devam ediyor. Kanalların sinema kuşağında yer verdiği Vizontele filmi gerek oyuncuları ve karakterleriyle gerekse konusuyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki, Vizontele filmi oyuncuları kimler? Vizontele filmi nerede çekildi? İşte Vizontele filmi oyuncuları ve çekim yeriyle ilgili bilgiler...
2001 yapımı Yılmaz Erdoğan - Ömer Faruk Sorak filmi Vizontele filmi birçok sahneleriyle hafızalara kazındı. Özellikle "Peki Zeki Müren de beni görecek mi?" repliği unutulmazlar arasına girdi. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2004 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.
VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?
Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Vizontele Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.
VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU
1974 yılında başında Van'ın Gevaş ilçesine televizyon gelmesini anlatıyor. Bunu duyan ahali televizyonun ne olduğu hakkında bir bilgileri yok ve nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorlar. Her şeyin en son ulaştığı bir şehirdir. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
VİZONTELE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Demet Akbağ - Sıti Ana
Altan Erkekli - Nazmi
Cem Yılmaz - Fikri
Şebnem Sönmez - Gülizar
Bican Günalan - Sezgin
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Cezmi Baskın - Latif
Meral Çetinkaya - Nevin
Yasemin Alkaya - Gülşen
Zeynep Tokuş - Asiye
İclal Aydın - Reyhan
Erkan Can - Mela Hüseyin
Tolga Çevik - Nazif
Mesut Çakarlı - Rıfat
Tuncer Salman - Ahmet
Serhat Özcan - Engin
Şafak Sezer - Veli
Şener Kökkaya - Basri
Zerrin Sümer - Zerrin
Selahattin Taşdöğen - Simo
Betül Arım - İsmihal
Sinan Bengier - Cevat
Deniz Erdoğan - Cevdet
Yaşar Akın - İhsan
Caner Alkaya - İso
Şenol Bali - Yılmaz
Şahin Yaylı - Musto
Sinan Kılıç - Aykut
Köksal Engür - Tekin
Can Kahraman - Ezo
Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar
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