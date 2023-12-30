Victoria Beckham 15 yıl içinde ilk kez kar etti!

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Diğer yanı ise Beckham soyadının bugün artık bir markaya dönüşmüş olması. Durum böyle olunca da Victoria ve David Beckham, gösteri dünyasının en gözde ve en nüfuzlu çiftlerinden biri olarak anılıyor.

En çok da gösterişli hayat tarzları, yatları, katları, her biri milyonlarca dolar değerindeki malikaneleriyle yani kısacası zenginlikleriyle biliniyorlar.

Peki ama ya Victoria Beckham'ın geçtiğimiz 15 yıl içinde ilk kez 2023 yılında gerçekten para kazandığını söylesek inanır mısınız?

Bütün o gösterişe, lüks hayata rağmen 49 yaşındaki Victoria Beckham, ilk kez bitirmek üzere olduğumuz yıl içinde gerçek anlamda kazanç elde etti.

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15 YILLIK TARİHİNDE İLK KEZ KÂR ELDE ETTİ

Müzik dünyasından sonra moda dünyasına adım atan Victoria, 2008 yılında kendi adıyla bir moda markası kurdu.

Paris başta olmak üzere dünyanın önde gelen moda merkezlerindeki gösterişli defilelerle koleksiyonlarını tanıttı.

En ünlü modeller onun podyumunda salındı. Ama buna rağmen Victoria, o markayı kurmasından bu yana her yıl zarar etti. Onu düştüğü finansal zorluklardan da hep kocası David Beckham kurtardı.

Ama bu 2023 yılı Victoria için bu anlamda bir dönüm noktası oldu. Kurduğu moda markası 15 yıllık tarihinde ilk kez kar elde etti.

Kozmetikten kadın giyimine ve aksesuara kadar birçok alanda koleksiyon üreten Victoria Beckham, bu yıl elde ettiği geliri de 890 sterlinden başlayan bir fiyatla satılan küçük el çantalarına ve satış fiyatı 30 sterlin olan göz kalemine borçlu.

SOSYAL MEDYAYI İYİ KULLANDI

Ama bunun yanı sıra Victoria Beckham'ın kazancında sosyal medya kullanımı da etkili oldu. Bunun için özel bir strateji uygulandı hatta.

Sadece Instagram'da değil, TikTok platformunda da makyajla ilgili püf noktalarını gösteren videolar paylaşıldı. Bunlar da milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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Bir ara mağazalarını açık tutmakta güçlük çeken Victoria, bu yıl bunun tam tersini yaşadı. Paris'teki ünlü bir alışveriş merkezinde üçüncü satış noktasını açtı.

Modanın kalbinde bunu yapabilmek Victoria'nın hayallerini süslüyordu epeydir. Sonuç olarak bu hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

KOCASI DA İYİ KAZANDI

Bu arada ailede yılı kazançla kapatan tek kişi Victoria değil, eşi de para açısından 2023'ü yüzü gülerek kapatıyor. David Beckham da bu yıl 72 milyon sterlin gelir elde etti.

Bu kazançta bir dijital platformda yayınlanan kendisiyle ilgili belgeselin de büyüt etkisi oldu. Beckham'ın futbol kariyerinin yanı sıra Victoria ile ilişkilerine de odaklanan belgesel 3.8 milyon izleyiciye ulaşarak bir rekora da imza attı.

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Dolayısıyla David ve Victoria Beckham, geride bırakmak üzere olduğumuz 2023 yılında kasalarını iyice doldurdu.