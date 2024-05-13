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Venom: Zehirli Öfke 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Venom: Zehirli Öfke 2 filmi ilk kez TV'de!

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Venom: Zehirli Öfke 2 konusu nedir, oyuncuları kimler Venom: Zehirli Öfke 2 filmi ilk kez TVde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 12:49

Orijinal adı 'Venom: Let There Be Carnage' olan Venom: Zehirli Öfke 2 konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Columbia Pictures tarafından Marvel ve Tencent Pictures ile ortaklaşa üretilen, Marvel Comics karakteri Venom'a dayanan yeni bir Amerikan süper kahraman filmi Venom: Zehirli Öfke 2 bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Venom: Zehirli Öfke 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Venom: Zehirli Öfke 2 filmi detayları...

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Venom: Zehirli Öfke 2 filmi Tv'de ilk kez yayınlanıyor. Kelly Marcel'in senaryosunu yazdığı, Andy Serkis tarafından yönetilen filmde, Tom Hardy Eddie Brock/Venom olarak rol alıyor. İşte Venom: Zehirli Öfke 2 oyuncuları ve konusu...

Venom: Zehirli Öfke 2 konusu nedir?

Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı "Venom" filminin 2. devam halkası olan yapımda, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ve Shriek'in Venom ile mücadelesi konu ediliyor. Vücudunu paylaştığı Venom ile yaşamaya alışmaya çalışan Eddie Brock, artık eski hayatına geri dönmek ister. Venom tüm gününü kötü adamları döverek ve muazzam açlığını tatmin ederek geçirmek isterken, Eddie bir gazeteci olarak kariyerine yeniden başlamak için mücadele eder. Eddie, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ile röportaj yaparak kariyerini alevlendirmeyi planlar. Ancak onunla iletişime geçmesi Eddie'nin kendisini beklenmedik maceraların içinde bulmasına neden olur.

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Venom: Zehirli Öfke 2 konusu nedir, oyuncuları kimler Venom: Zehirli Öfke 2 filmi ilk kez TVde

Venom: Zehirli Öfke 2 oyuncuları ve karakterler

Tom Hardy ... Eddie Brock / Venom (Zeki Atlı)

Woody Harrelson ... Cletus Kasady / Carnage (Murat Aydın)

Michelle Williams ... Anne Weying (Sibel Taşçıoğlu)

Naomie Harris ... Frances Barrison / Shriek (Selay Taşdöğen)

Reid Scott ... Dr. Dan Lewis (Ali Ekber Diribaş)

Stephen Graham ... Patrick Mulligan (Oğuz Özoğul)

Peggy Lu ... Bayan Chen (Şebnem Ünaldı)

Sian Webber ... Dr. Pazzo (Nilgün Karababa)

Reece Shearsmith ... Peder (Murat Şenol)

Christopher Godwin ... Headmaster (Özgür Atkın)

Brian Copeland ... Haber Spikeri (Sefa Zengin)

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