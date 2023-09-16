Veda’nın ilk kostümlü provası

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Ayşe Kulin’in aynı adlı romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini üstlenen Nedim Saban, prova sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada şu notla paylaştı:

“Esir şehrin insanları olmayacaklardı, çünkü bağımsızlık ruhlarını sarmıştı.” Kadrosunda Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar’ın da yer aldığı, Kurtuluş Savaşı yıllarında bir konakta yaşananları konu alan oyunda Nevra Serezli ‘Deli Saraylı’, Leyla Feray ise ‘Mehpare’ rolünde seyirci karşısına çıkacak.

“Veda”, 20 Eylül’de Fişekhane’de perde açacak.