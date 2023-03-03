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Veda Mektubu’nda büyük hesaplaşma…

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#Veda Mektubu#Kanal D#Nurgül Yeşilçay
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 11:10

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu’nun pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde büyük bir hesaplaşma yaşanacak.

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Başarılı oyuncu kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesi ile beğeni toplayan Veda Mektubu’nda

yolları yıllar önce bir mektup ile ayrılan Alanur ve Ziya çocukları yüzünden bir araya gelirler. Alanur, oğlu Mehmet'i kızı Aslı’dan uzak tutması için Ziya'yı uyarır. Ancak Ziya'da bu ilişkinin karşısındadır. Mehmet'in nişanlı olduğunu söyler. İkili onca yıl sonra ilk kez bir araya gelirken bu buluşmaya gizlice tanık olan bir isim vardır.

Yağışlı ve soğuk havaya denk gelen çekim aralarında güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar ısınmak için soluğu soba başında aldılar. Isınmaya çalışırken bir yandan da objektiflere de gülümseyen ikili Alanur ve Ziya'nın arasındaki gerilimin giderek artacağını belirtirken küllenen aşklarının yeniden alev alıp almayacağı konusunda ise sır vermediler.

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Veda Mektubu’nda büyük hesaplaşma…

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz

Akçay kaleme aldığı kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerin yer aldığıVeda Mektubu ,kalplere dokunan hikayesi ile 06 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D'de…

 

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#Veda Mektubu#Kanal D#Nurgül Yeşilçay

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