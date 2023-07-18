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Veda Mektubu son bölüm izle! Veda Mektubu 19. son bölümde Alanur'dan Ziya'ya şoke eden itiraf! İşte son bölümde yaşananlar!

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#Veda Mektubu#Dizi#Televizyon
Veda Mektubu son bölüm izle Veda Mektubu 19. son bölümde Alanurdan Ziyaya şoke eden itiraf İşte son bölümde yaşananlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 02:12

Veda Mektubu 19. bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu'nun 17 Temmuz tarihli son bölümünde Aslı, Barış tarafından oyuna getirilirken, Mehmet'in Aslı'yı denizde yarı baygın bulması şoke etti. Dizinin final anında ise Aslı, cep telefonuna gelen mesajla Mehmet'in kendisine yalan söylediğini öğrendi. İşte, Veda Mektubu son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve 19. bölümde yaşananlar.

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Veda Mektubu son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Veda Mektubu'nda bu hafta Ziya, Seher’e artık boşanmak istediğini söyleyecekken, Alanur, Aslı’nın kaçırıldığını öğrenip Karlı ailesinin evini bastı. Dizinin finalinde ise Mina'yı savunurken Beste'nin kalbini kıran Ziya, Alanur'un itirafı ile yıllardır kendisinden saklanan gerçekle yüzleşti. Alanur'un Ziya'ya Beste'nin kendi kızı olduğunu söylemesi ekranlara damga vurdu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte, Veda Mektubu 18. son bölüm kesintisiz izleme ekranı.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu'nun 17 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan on dokuzuncu bölümünde Alanur'un itirafı şok etkisi yaratıyor!

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Aslı, Barış tarafından oyuna getirilir. Bunu fark eden Mehmet, onların peşine düşer. Barış ile ilgili bilgi toplamaya çalışırken bir yandan da polisi devreye sokar. Ziya, Seher’e artık boşanmak istediğini söyleyecekken, Alanur, Aslı’nın kaçırıldığını öğrenip Karlı ailesinin evini basar. Artık herkes sabrının son damlasındadır.

Mehmet, Aslı’yı kurtarmak için elinden geleni yaparken Barış ile iş birliğinde olan Hatice bunu daha ne kadar saklayabilecektir? Ziya ile yüzleşmek zorunda kalan Seher Alanur'un kendi evindeki varlığına ses çıkartamaz. Ancak Ziya’nın önünde bambaşka bir sınav vardır; Alanur’un senelerdir sakladığı bir sır…

Veda Mektubu YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Veda Mektubu#Dizi#Televizyon