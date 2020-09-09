Vagabond dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Vagabond oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Vagabond uçak kazası ardından gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan cha gun’unun yaşadıklarını anlatıyor. İddialı Kore dizisi 2019 yılında en iddialı Netflix yapımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vagabond Dizisinin Konusu Nedir?

Dövüş sanatlarında oldukça başarılı olan Cha Gun dublörlük yaparak hayatını kazanmaktadır. Ailesinin ölümünün ardından kimsesiz kalan yeğeni ile ilgilenen zorunda kalan Gun, yeğenini oyuncusu olduğu tekvando takımı ile birlikte Fas’a gitmek üzere uçağa bindirir. Yeğeninin bindiği uçağın düşmesi sonucu tüm yolcular hayatını kaybeder buna Gun’un yeğeni de dahildir. Kaza sonrası yakınlarını kaybeden ailelerin, uçak şirketi tarafından Fas’taki törene götürmesinin ardından olaylar başlar.

Uçağa binen tüm yolcuların öldüğü söylendiği halde Cha Dal Gun; kaza öncesi uçakta yeğeninin çektiği bir video görmüştür ve bu videoda gördüğü adamı törene gitmek için bindiği uçaktan indikten sonra görür. Tüm yolcuların öldüğünün söylenmesi ile gördüğü şey çelişmektedir. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak isteyen Cha Dal Gun gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken yolu istihbarat ajanı Go Haeri ile kesişir.

Vagabond Kaç Bölüm ve Sezon?

Aksiyon dizileri arasında 2019 yılında yayımlanması en çok beklenen dizilerden birisi olan Vagabond ile sevilen dizi çifti de merak konusu olmuştu. İl sahnesi ile oldukça etkili bir giriş yapan dizi kaliteli bir hoolywood filmi tadında izleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı. 16 bölüm halinde yayımlanan dizi 2019 eylül ayında gösterime girmek suretiyle kasım ayında sonlanmıştı.

Vagabond Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Yeğenini kaybetmenin acısı ile gerçekleri ortaya çıkarmak için her şeyi yapmaya hazır karakter Cha Dal Gun karakterini sevilen oyuncu Lee Seung Gi canlandırmaktadır.

Beceriksiz ve şaşkın gibi görünse de oldukça yetenekli olan istihbarat ajanı Go HaeRi karakterini ise Bae Suzy canlandırıyor.

İlk bölümlerde karşımıza çıkmıyor olsa bile üçüncü bölümde karşılaşacağımız istihbarat ekibi lideri Ki TaeWoong karakterini ise Shin SukRong canlandırmaktadır. Kore dizilerinde çoğunlukla kötü adam karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu izleyenlerin sevdiği bir karakter oyuncusudur.

Vagabond Dizisinin Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmeni Güney kore doğumlu Yoo Insik olarak karşımıza çıkmaktadır. En iyi tv yönetmeni dalı olmak üzere beaksang sanat ödülüne layık görülen yönetmen dizi çekimlerinde oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Vagabond Dizisinin Senaristi Kimdir?

2019 yılında SBS drama ödülleri arasından hallyu içerik ödülüne layık görülen dizi yayımlandığı andan itibaren oldukça ilgi gören bir içerikle izleyicinin beğenisine sunuldu. dizinin senaristleri; Jang Young-Cheol, Jung Kyung-Soon olarak karşımıza çıkmaktadır.