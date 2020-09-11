V For Vendetta filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? V For Vendetta oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

V for Vendetta, toplumsal mesajlar da veriyor. Bazı replikler, filmin duygusunu ve ne anlatmak istediğini açıkça gösteriyor. “Bu maskenin altında etten daha fazlası var bu maskenin altında bir ülkü var bay creddy ve ülküler kurşun geçirmez.' Repliği kahramanın özelliğini ortaya çıkarıyor.

V For Vendetta Filminin Konusu Nedir?

Nükleer savaşı sonra İngiltere’sinde faşist yönetim işbaşındadır. Ülke son derece baskıcı bir yönetimle yönetiliyor. Öyle ki akşam sokağa çıkmak yasaktır. “Fingerman” lakaplı gizli polisler gece sokağa çıkanları yargılayıp idam ediyorlar.

Evey Hammond, ilaç almak için dışarı çıkmış ama sokağa çıkma yasağına takılmıştır. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanır. Şiddete ve tecavüze uğrayacakken siyah pelerine, şapkaya ve gülen bir yüz maskesine sahip gizemli biri tarafından kurtarılır.

Kendini “V” olarak tanıtan kişi, geçmiş zamanda bir laboratuvar deneyinde kullanılan ve yangında ölüme terk edilen kişidir. Kendini ölüme terk eden laboratuvar çalışanlarından intikam almak için geri dönmüştür. Aynı zamanda baskıcı yönetim altında ezilen halkı birlik olmaya davet etmektedir.

V, her 5 Kasım’da İngiltere’nin önemli bir binasını bombalamaktadır. Bu tarih 1605’de Guy Fawkes’un İngiliz Parlamento Sarayı’nı bombalama girişiminde bulundu tarihtir. V, sürekli olarak yönetime ve halka bu tarihi hatırlatıyor. V de bu bu tarihte görkemli bombalama olayları düzenliyor. Bir lider ve ateşleyici arayan halk da kendilerini “V” yerine koyarak isyana başlıyorlar.

V For Vendetta IMDB Puanı Kaçtır?

V for Vendetta, gösterimde kaldığı sürece büyük ilgi görmüş, sinema dünyası ve sinemaseverler tarafından 8,1/10 puan almıştır.

V For Vendetta Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

V rolünü ilk başta James Purefoy canlandırıyor. Çekimlere başlandıktan 4 hafta sonra Purefoy filmden ayrılıyor. Onun yerine V karakterini Hugo Weaving canlandırıyor.

Hugo Weaving’e filmde; Natalie Portman (Evey Hammond), Stephan Rea (Komiser Finch), Stephan Fry (Gordon Deitrich), Sinead Cusack (Dr. Della Surridge), Rupert Graves (Dominic), Roger Allam (Prothero), John Hurt (Sutler) eşlik ediyorlar.

V For Vendetta Yönetmeni Kimdir?

V for Vendetta filmini uzun yıllar yardımcı yönetmenlik yapmış olan James Mc Teigue yönetmiştir. Film, Mc Teigue’nin ilk yönetmenlik deneyimidir. Bu film dışında Ninja Assasin ve Sense8 yönetmenin akılda kalan filmleri arasındadır.

V For Vendetta Yapımcısı Kimdir?

Filmin yapımcılığını; Joel Silver, Grant Hill ile Lana ve Lily Wachowski kardeşler yapmıştır. Film ABD-Almanya ortak yapımıdır.

V For Vendetta Senaristi Kimdir?

V for Vendetta filminin senaristliğini Matrix serisiyle büyük üne kavuşan Lana (Laurence "Larry") ve Lily (Andrew Paul "Andy") Wachowski kardeşler üstlenmişlerdir.

V For Vendetta Bütçe ve Hâsılatı Ne Kadardır?

V for Vendetta 54 milyon dolar bütçeyle çekilmiştir. Gösterime girdiği 2006 yılı itibariyle bir yıl içinde 132.511.035 ABD doları gişe hasılatı elde etmiştir.