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Televizyon
Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Uzun ince bir yoldayım

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Uzun ince bir yoldayım
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Jessica May dizi setinde sazla poz verdi.

Duvara asılı sazı alıp Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü okuyan Jessica May, Türkiye’ye geldiğinden bu yana usta ozanları keşfettiğini söyledi ve ekledi:

“Âşık Veysel’in eserlerini dinlerken kendimi bambaşka diyarlarda hissediyorum. En sevdiğim eseri ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, çünkü bana Brezilya’dan Türkiye’ye gelişimi ve hayat mücadelemi hatırlatıyor.”

Uzun ince bir yoldayım


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