Uzaktan Erişim TRT başvuru formu ve başvuru numarası bilgisi! Uzaktan Erişim nasıl katılabiliriz?

Uzaktan Erişim TRT başvuru formu aracılığıyla müracaatlar alınmaya devam ediliyor. Hafta içi her gün saat 15.45'te yayınlanan programa başvuru gerçekleştirilmesi halinde katılım da sağlanabiliyor.

UZAKTAN ERİŞİM YARIŞMASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Uzaktan Erişim Yarışmasına 0552 589 70 34 numaralı Whatsapp numarasından ya da TRT’nin sosyal medya hesaplarından iletişim kurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

UZAKTAN ERİŞİM PROGRAMININ GENEL FORMATI NASIL?

“Ev Hayat Dolu” sloganıyla yayın akışlarını yenileyen TRT, birçok nostaljik yapımla birlikte yeni içeriklerini de izleyici karşısına çıkarıyor. Bu içeriklerden biri olan “Uzaktan Erişim”, evde kalma döneminde çocukların televizyondan takip edebilecekleri eğitici, öğretici ve eğlendirici bir yarışma programı. Her bölüm de TRT 1’in ilgiyle izlenen Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncularıyla birlikte 3-4 çocuk yarışmacı, bilgisayar ortamında eğlenceli bir şekilde yarışırken izleyenler keyifli vakit geçirecek. Tozkoparan oyuncuları kimi zaman yarışmacıların rakibi kimi zaman da takım arkadaşı olacak. Toplam beş etaptan oluşan program sırasıyla; Soru Maratonu, Boşluk Doldurmaca, Görsel/İşitsel Sorular, Çoktan Seçmeli ve Meydan Oku yarışlarıyla ekrana gelecek. Çocuklar bu keyifli yarışmayla hem bilgilenecek hem de eğlenecek. Üstelik programda yarışmanın haricinde; “bugün evde günümü nasıl geçirdim” bölümüyle çocukların evde yaptıkları aktiviteler, yemeler, oyunlar ve deneyler de izleyici ile buluşacak. Uzaktan Erişim, hafta içi her gün TRT 1’de.