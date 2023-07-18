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Uyuyamıyorum... Alın size gerçekler!

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#Hazal Kaya#İrem Derici#Yasemin Sakallıoğlu
Uyuyamıyorum... Alın size gerçekler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 09:40

Mart ayında ikinci kez anne olan ve kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getiren Hazal Kaya, uykusuzluktan dert yandı.

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Oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz mart ayında ikinci kez anne olmuş ve kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getirmişti. Setlere dönen oyuncu, uykusuzluktan dert yandı. 

Uyuyamıyorum... Alın size gerçekler

Hazal Kaya Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Günaydın... bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam. Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım" notunu düştü. 

Uyuyamıyorum... Alın size gerçekler

Kaya, sıfır makyaj fotoğrafını da "Bu da ben" diyerek paylaştı. 

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BU YAZ BEN YOKUM

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, artan hava sıcaklığı nedeniyle geçirdiği zor günleri eğlenceli bir dille anlattı.

Uyuyamıyorum... Alın size gerçekler

Başına buz torbası koyduğu videoyu Instagram hesabında paylaşan Yasemin Sakallıoğlu, “Yazın karakter değişimine giriyorum. Selam verecek olan yüzüme vantilatör tutsun. Bu yaz ben yokum, beni silin listeden” sözleriyle takipçilerini güldürdü.

YAPIMCI OLUYOR

İrem Derici Alaçatı Şerefe’de sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı artık prodüktörlük de yapacağını açıkladı.

Uyuyamıyorum... Alın size gerçekler


Yakın bir müzisyen arkadaşına, düzenlemesini Mustafa Ceceli’nin yaptığı bir şarkı hazırladıklarını söyleyen Derici “Her yıl bir kadın müzisyene bir şarkı yapacağız ve ID Müzik etiketiyle yayınlayacağız” dedi.

TABAKLAR KIRILDI

Fedon önceki akşam Bodrum Yalıkavak’taki Aias’ta sahne aldı. Şarkıcı, sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir Greek müziği akşamı yaşattı.

Uyuyamıyorum... Alın size gerçekler

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Rezervasyonların günler öncesinden bittiği akşamda, bol bol tabaklar kırıldı ve sirtaki dansları oynandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Fedon, kendisini dinlemeye gelen müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

2 GÜNDE 1 MİLYON İZLENME

Gökhan Türkmen, yeni şarkısı “Kalem”i GTR Müzik etiketiyle yayınladı. Şarkının sözü Mert Carim’e bestesi Türkmen’e düzenlemesi Playjoy’a ait. Şarkının klibi Uğur Yıldıran yönetmenliğinde çekildi.

Uyuyamıyorum... Alın size gerçekler

Uzun yıllardır sporun birçok dalıyla yakından ilgilenen Türkmen, klipte dövüş sanatlarındaki başarısını gözler önüne serdi. Klip, 2 günde 1 milyon izlenmeyi geçti.

 

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#Hazal Kaya#İrem Derici#Yasemin Sakallıoğlu