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Uyumsuz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Uyumsuz#Uyumsuz Konusu#Uyumsuz Oyuncuları
Uyumsuz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 20:38

Başrollerinde Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Tony Goldwyn, Maggie Q ve Kate Winslet gibi isimlerin yer aldığı Uyumsuz filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Hikâye distopik ve kıyamet sonrası Chicago'da, insanların meziyetlerine göre 5 gruba ayrıldığı bir toplumda geçer. Peki, Uyumsuz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

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UYUMSUZ FİLMİ KONUSU

Uzak bir gelecekte geçen distopik hikayede insanlık, her biri farklı bir erdemi temsil eden beş farklı parçaya bölünmüş bir düzende yaşamaktadır. İnsanlar 16 yaşına geldiklerinde kendi insani özelliklerine göre bu beş bölümden birine dahil olup ömür boyu bu bölümde yaşamlarını sürdürmektedirler. Tris Prior için de bu kuralı uygulama zamanı geldiğinde kendiyle ilgili büyük bir sırrı keşfeder: Tris, 'uyumsuz'dur ve herhangi bir gruba ait olması mümkün değildir. Asıl sorun ise uyumsuzların bir lider tarafından yok edildiği ve bu yüzden hayatını kurtarabilmek için kaçması gerektiği gerçeğiyle yüzleştiği an ortaya çıkar. Tris bu belalı yolculukta hem hayatta kalabilmek hem de kendisi gibi uyumsuzların bu düzende neden bu denli tehlikeli bulunduklarını öğrenebilmek için Four adlı gizemli bir yabancıya güvenmek ve onunla işbirliği yapmak zorunda kalır.

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UYUMSUZ OYUNCULARI

Shailene Woodley

Theo James

Ashley Judd

Jai Courtney

Ray Stevenson

Zoë Kravitz

Miles Teller

Tony Goldwyn

Maggie Q

Kate Winslet

 

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#Uyumsuz#Uyumsuz Konusu#Uyumsuz Oyuncuları

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