Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz ve tam izle: Uyanış Büyük Selçuklu 12. son bölümün tamamı yayınlandı

Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölümüyle 14 Aralık Pazartesi akşamı Trt1 ekranlarına geldi. Dizinin son bölümünde Batıniler'in Arslantaş‘ı büyük bir oyunun içine çekmesi merak dolu anlara neden oldu. Sevilen diziyi ekran başında izleyemeyenler için 12. bölümün tamamı internet üzerinden yayınlandı. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu son bölümün tamamı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer ve Arslantaş‘ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş‘ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş‘ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin son bölümü sonrası 13. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;