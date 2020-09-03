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Haber Giriş: 03.09.2020 - 23:41 | Son Güncelleme:

Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın tarihi belli oldu

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Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın tarihi belli oldu
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde, Selçuklu İmparatorluğu'nda 'kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın' öyküsü anlatılacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla beraber izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? İşte, Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu ve yayın tarihi.

TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tanıtım fragmanı ile beraber yayın tarihi kesinleşti. Çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlanan dizinin Twitter'dan yayınlanan fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

28 Eylül'de yayınlanacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan ilk görüntüler;

TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı.

Yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak.

Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor Uyanış: Büyük Selçuklu yayın tarihi belli oldu

OYUNCULARI KİMLER?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu arasında Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Ekin Koç, Sevda Erginci, Ilker Kizmaz , Cemal Toktas, Osman Sonant, Gürkan Uygun, Cemal Toktaş gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyuncu kadrosu netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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