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Ustalara onur ödülü

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#Sadri Alışık Tiyatro Ve Sinema Oyuncu Ödülleri#İstanbul Mustafa Kemal Merkezi#Attila İlhan Sahnesi
Ustalara onur ödülü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 09:42

SADRİ Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri 25’inci kez sahiplerini buluyor.

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Organizasyonun seçici kurulu, ödül adaylarını belirledi. Kazananlara ödülleri 4 Haziran akşamı İstanbul Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Sahnesi’nde düzenlenecek törende verilecek.

Sinema ve tiyatroda yılın en başarılı oyuncularının ödüllendirileceği gecede usta isimlere de ödül takdim edilecek.

‘Sinema Onur Ödülü’ Şener Şen’e, ‘Tiyatro Onur Ödülü’ Göksel Kortay’a ve ‘Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’ de Serpil Tamur’a verilecek.

Yakın zamanda yaşamını yitiren ‘Bay Sinema’ Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü ise Yeşilçam’ın emektar oyuncuları İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a sunulacak.

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#Sadri Alışık Tiyatro Ve Sinema Oyuncu Ödülleri#İstanbul Mustafa Kemal Merkezi#Attila İlhan Sahnesi

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