Usta oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İster'de... Elendiği soru şaşırttı!

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ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, Zampara Seyfettin filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı damga vurdu.

Zampara Seyfettin'in yanı sıra Hababam Sınıfı ve Muhsin Bey gibi Türk sinemasına damga vuran filmlerde rol alan 60 yaşındaki Osman Cavcı, yarışmada başarılı bir performans sergiledi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu 9. soruya kadar ilerledi. 100 bin TL değerindeki soruyu da yanıtlamak isteyen oyuncu kendi alanından gelen bir soru da elendi.

30 BİN LİRA ÖDÜLLE AYRILDI

"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise 'tarih' çıktı. Böylece Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.

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Yarışmaya 30 bin TL ile veda eden oyuncu, 'Bilmem gereken bir soruydu, bilemediğim için üzgünüm.' ifadelerini kullandı.