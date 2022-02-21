Usta oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İster'de... Elendiği soru şaşırttı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişmeHalil Falyalı cinayetinde yeni gelişme#Halil Falyalı
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı! Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...#Meikayla Moore
Son dakika... Kremlinden flaş zirve açıklamasıSon dakika... Kremlin'den flaş zirve açıklaması#Rusya
Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı İşte Sami Boydak’a istenen cezaHavalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! İşte Sami Boydak’a istenen ceza#Kayseri
Ünlü iş insanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke ettiKomşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti!#İngiltere
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Hisarın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecekHisar'ın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecek#HİSAR RF Füzesi
Kataloglu fuhuş çetesine operasyonKataloglu fuhuş çetesine operasyon#ANKARA
Olaylı olimpiyatta bu da oldu Soğuktan penisi donduOlaylı olimpiyatta bu da oldu! Soğuktan penisi dondu#Pekin 2022
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
Bill Gatesten Omicron itirafıBill Gates'ten Omicron itirafı#Bill Gates
Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktıArda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı!#Hazal Filiz Küçükköse
Usta oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İsterde... Elendiği soru şaşırttıUsta oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İster'de... Elendiği soru şaşırttı!#Osman Cavcı
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Usta oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İster'de... Elendiği soru şaşırttı!

#Osman Cavcı#Kim Milyoner Olmak İster#Kenan İmirzalıoğlu

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Osman Cavcı, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Başarılı bir performans gösteren ünlü oyuncu 100 bin TL değerindeki soruda elendi.

Haberin Devamı

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, Zampara Seyfettin filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı damga vurdu.

Zampara Seyfettin'in yanı sıra Hababam Sınıfı ve Muhsin Bey gibi Türk sinemasına damga vuran filmlerde rol alan 60 yaşındaki Osman Cavcı, yarışmada başarılı bir performans sergiledi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu 9. soruya kadar ilerledi. 100 bin TL değerindeki soruyu da yanıtlamak isteyen oyuncu kendi alanından gelen bir soru da elendi.

30 BİN LİRA ÖDÜLLE AYRILDI

"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise 'tarih' çıktı. Böylece Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.

Haberin Devamı

Usta oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İsterde... Elendiği soru şaşırttı

Yarışmaya 30 bin TL ile veda eden oyuncu, 'Bilmem gereken bir soruydu, bilemediğim için üzgünüm.' ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osman Cavcı#Kim Milyoner Olmak İster#Kenan İmirzalıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı