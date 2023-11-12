Usta oyuncu Ayşen Sezerel: Yargı izleyicisi çok zeki ve dikkatli!

Haberin Devamı

◊ Önce “Yargı”dan bahsedelim biraz. Reyting rekortmenisiniz, herkes diziden bahsediyor. Siz neler hissediyorsunuz?

- “Yargı” öyle güzel yazıyor yönetiliyor ve oynanıyor ki maşallah diyelim çok iyi gidiyor. Bu duyguyu tiyatroda çok yaşarsınız, ‘seyirciyle beraber oynuyoruz’ deriz biz. Onların oyuna katılımından dolayı... Aynı hissi “Yargı”da da hissediyorum. “Yargı”nın başarısı da bu, hepimizi içine çekiyor, seyirciyle aynı duyguları paylaşıyorum.

◊ Siz dahil olmadan önce izliyor muydunuz diziyi?

- Biz oyuncular bir diziyi izlerken meslek gereği seyirci gibi değil farklı bir açıdan bakarız işe. Nasıl bir senaryo, nasıl yönetilmiş, nasıl ışık yapılmış, dizideki karakterler işe hizmet ediyor mu gibi... Ben “Yargı”yı zevkle izliyordum. Çünkü çok iyi yazılıyor, çok iyi yönetiliyor ve çok iyi oynanıyor. Etkilenmemek mümkün değil, buradan herkesi bir kez daha tebrik ediyorum.

Haberin Devamı

◊ Peki en sevdiğiniz “Yargı” karakterini sorsam...

- Yargı karakterleri için ayrım yapabilmem mümkün değil. Her biri ayrı bir hikâye anlatıyor. Deneyimli iyi oyuncular... Özellikle Pınar (Deniz) ve Kaan (Urgancıoğlu) çok başarılı.

AKLANDIM DA RAHATLADIK

◊ Canlandırdığınız başsavcı karakteri uzun süre hafızalarda kalacak gibi, seyirciden geri dönüşler nasıl oldu?

- Bu kadar sevilen karakterlerin olduğu diziye şüphe uyandıran bir başsavcı olarak girdim. Tabii senaryo gereği Mercan’ın kaçırılmasında benden de şüphelendiler. Doğal olarak bana da tepkileri oldu. Neyse aklandım da rahatladık. (Gülüyor)

◊ Tecrübeleriniz oyunculuğunuza nasıl etki ediyor?

- Ben 30 yıllık Şehir Tiyatrosu sanatçısıyım. Hem ekranda, daha çok da tiyatroda sayısız rolü canlandırdım. Her biri ayrı hikâye, her biri ayrı yolculuk. Oyuncunun birinci görevi gözlem yapmaktır. Büyük beceri de kendini gözlemleyebilmek ve en acımasız eleştiriyi yapabilmektir. Zamanı geldiğinde kullanmak üzere biriktirdiklerim var.

Haberin Devamı

◊ Bugüne kadar canlandırmaktan en çok keyif aldığınız karakter hangisi oldu?

- “Umutsuz Ev Kadınları”nda Songül Öden’in annesini oynamıştım. Çok sevmiştim karakteri, iyi tepkiler de aldım.

HAYALLER BİZİM MESLEĞİN EN GÜZEL YANI

◊ Bundan sonrası için çok istediğiniz bir rol var mı?

- Oynamak istediğim çok rol var. Hayaller bizim mesleğimizin en güzel yanı. Bence herkesin hayalleri olmalı.



◊ Son olarak “Yargı” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- “Yargı” izleyicisini yürekten kutluyorum. Çok zekiler, dikkatliler, hiçbir detayı kaçırmıyorlar. Hepsine sevgilerimi iletiyorum.