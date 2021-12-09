Altın Kelebek Ödülleri'nin perde arkası

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Melisa Şenolsun : Hem güzel hem de zor geçti herkes gibi. 2022’den ne beklediğimi soracaksın. Sağlık, huzur, mutluluk… Hepimiz artık böyle basit şeyler diliyoruz.

Aytaç Şaşmaz : Güzel, benim için heyecanlı geçti. Çok güzel projelerde yer aldım. Çok mutluyum, gururluyum. Burada olduğum için de çok heyecanlıyım. Dizimizin, bütün oyunculara ve setteki herkese çok güzel bir yansıması oldu. Enerjimiz sağ olsun diyelim yani. 2022’nin 2021’den daha iyi olmasını diliyorum. Bütün yıllardan daha iyi olmasını diliyorum.

Aslı Sümen : 2021, benim için çok harika geçti. 2022’de tecrübeme tecrübe katmak istiyorum.

Cemal Can Canseven : 2021, normalleşmeye yaklaştığımız bir yıl oldu. Umarım 2022’de her şey normale döner. Bence öyle olacak. Güzel düşünmeye devam ediyorum. Benim açımdan da güzel oldu ve iyi işler yaptım. Yurt dışında Türklüğümü savundum. Çok keyifli idi. Umarım 2022, başta sağlık sonrada hayallerimizi gerçekleştireceğimiz bir yıl olsun.

Gülsim Ali : Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda. Dizimiz çok güzel gidiyor, çekimler çok yoğun. Eskişehir’den geldim davet için. Ama çok mutluyum burada. Herkes şahane görünüyor. 2021, benim için gayet güzel geçti. “Gönül Dağı” dizimiz, seyirci ile inanılmaz güzel bir bağ kurdu. Bizi çok seviyorlar ve destek alıyoruz. Bu da bizi çok motive ediyor. Umarım 2022 yılında tamamen pandemiden uzaklaşmış oluruz ve hep bir arada oluruz. Daha da güzel davetlerde buluşuruz.

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Şevval Şahin : Şu an çok mutluyum. 2021, benim için inişli çıkışlı geçti. Ama şu an çok şükür çok iyi. 2022’de kariyerime ve kendime odaklanmak istiyorum. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Ruh sağlığımla ilgilenmek istiyorum.

Enis Arıkan : 2021, çalışarak geçti. 2022 için de daha sağlıklı ve şahane bir yıl diliyorum.

Gizem Katmer : 2021, çalışarak geçti. Çok eğlenerek, keşfederek geçti benim için. İlklerin senesi oldu diyebilirim. 2022’de aynı şekilde katlanarak çoğalsın bütün mutluluklar.

Murat Cemcir : 2021 güzel geçti. Ailecek sağlık problemleri nedeniyle tatsız şeyler yaşadık. Ama çok şükür gayet tatlı ve mutluyuz. Neşeyle her şeyin üstesinden geldik. 2022’den kesinlikle çok güzel şeyler bekliyorum. Çok güzel projeler yaptık. Bir tane işimiz dijital platformda yayınlanıyor. Onun devamı gelecek. Yeni işler yapacağız. Belki bir tane film yapacağız. Her şey çok güzel. Senarist arkadaşlarla yazıyoruz, çiziyoruz. Çok güzel bir dizi çalışıyoruz mesela.

Ayça Ayşin Turan : 2021, yer yer güzel yer yer normal geçti. 2022’de ise huzur, mutluluk, sağlık diliyorum.

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İrem Derici : 2021, benim için harika geçti. Hem kariyer hem yaşama sevinci açısından. O yüzden bir seneden ilk defa küfür kafir etmeden çıkıyorum. Mutluyum, keyifliyim. Bit artık 2021 demediğim bir yıl oldu. Daha da güzel şeyler olacak yıl bitmeden. 17 Aralık’ta Genco Ecer Bey ile bir düetimiz çıkacak. Onun heyecanı var. Bir de bu akşam 3 tane ödül vereceğim onun heyecanı var.

Gülseren Budayıcıoğlu : Mesleğim, beni yüz binlere yakın hatta belki daha da fazla insanla tanıştırdı. Hem meslek bir şeyler öğretti hem de insanlardan çok şey öğrendim; hayatın gerçeklerini öğrendim. Fark işte orada. O gerçekleri yazınca insanlar o güne kadar göremediklerini gördüler. Sanıyorum diziler de farklı ama o gerçekleri yazdığımız için daha sevildi. Kitaba geçmeden önce insanların tanınmaması adına her türlü değişiklik yapılıyor. Fakat diziye döndüğünde daha detaylı çalışmak gerekiyor. Çünkü sadece kitabı yaparsak herhalde 3 bölümde biter. Ama olabildiği kadar gerçeklerden kopmamaya da çok büyük bir gayretimiz var. Umuyorum 2022’de insanların ruhlarına daha çok dokunabilelim. Onların hayallerini, korkularını daha çok verebilelim dizilerde. Çünkü hem kitaplarda hem dizilerde kendileri ile ilgili bir şeyleri görmekten çok hoşlanıyor.

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Birce Akalay : 2021 yılı; güzel, üreterek ve keyifli geçti. Bu kadar uzun bir aradan sonra sosyalleşmek bir değişik oldu ama özlemişiz. 2022’den sağlık, huzur, mutluluk dilerim.

Burcu Biricik : Bence 2021 hepimiz için zor geçti, geçiyor. Söyleyecek çok şey var. Ama bir şey söylersem başka bir şeyin hatırı kalır. O yüzden söyleyecek gerçekten çok şey var ama bugünün keyfini bozmayalım. Reytinglerimiz çok güzel gidiyor, seyircimiz bizi seviyor. Biz de hem kamera arkasında hem kamera önünde muhteşem yetenekli insanlarla çalışıyoruz. Böyle insanlarla çalışmak benim için gurur verici bir şey.

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Feyyaz Şerifoğlu : 2021, kendi adıma güzel geçti. Umarım 2022 bizi, 2021’den çok daha iyi bir şekilde karşılar ve kucaklar. Beklentiler her zaman var. Sağlık, huzur, başarı, para, aşk, mutluluk… Hepsini diliyorum. Bir sonraki yıl en az bu kadar güzellik getirsin. Hep daha iyisini yaşayalım diye temenni ediyorum.

Sevcan Yaşar : 2021, daha çok kendimi keşfettiğim, içime döndüğüm, defolarımı tamir ettiğim bir yıl oldu. 2022’de daha çok çalışmayı düşünüyorum. Ben, 1 buçuk yıl Ayvalık’a gittim ve kendi kabuğuma çekildim. 2022’de epey bir çalışmayı düşünüyorum.

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Yasemin Allen : İyi olmaya çalışıyoruz, sevdiğimiz şeylere sığınarak. Dostlarımıza, işimize… Pandemi hepimizi biraz kötü etkiledi. Anlayışlı olmak lazım hem insanlara hem kendimize. Şu an bir dijital platformda “Erkek Severse” adında bir iş çekiyoruz. Yine bir dijital platforma film çektik. Bir iki proje daha var.