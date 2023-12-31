Yılbaşı ekranı... Ünlüler evinizde!

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Yıldız yağmuru

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu, Kanal D’nin sevilen müzik ve eğlence programı “Şarkılar Bizi Söyler” bu akşam yılbaşı özel bölümüyle yayınlanacak.

Dans, müzik ve eğlenceyi buluşturacak programın konukları; Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan , Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan&Göknur ve Mustafa Taş.

Mutfakta omuz omuza

Arda Türkmen, “Arda ile Omuz Omuza” programında bu kez İbrahim Selim’i ağırlıyor. İkili birlikte mutfağa girerek “humuslu panzerotti” yapmaya çalışıyor.

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Eğlenceli yarışma

İbrahim Selim’in sunduğu, teve2’nin ilgiyle izlenen yarışma programı “Kelime Oyunu”nda bu akşam ünlü isimler yarışıyor.



Birce Akalay, Enis Arıkan, İrem Sak ve Serkan Altunorak’ın katıldığı yarışma, eğlenceli anlarıyla yılbaşı ekranına neşe katacak.

Ödül çocuklara

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster”in yılbaşı özel bölümünde Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu yarışıyor. Sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumlardaki çocuklar için bağışlayacak.

Meryem jüride

“O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel bölümünü şovmen Beyazıt Öztürk sunacak, jüri koltuğuna ise Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş oturacak. Ünlü isimlerin şarkılar söyleyeceği gecede Norm Ender de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için yazdığı “Parla” marşıyla sahnede olacak.

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Nostalji rüzgârı

“Güldür Güldür Show” yılbaşı skeçleriyle ekranda. “Şimdi 90’lar” ekibinden Metin-Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner

şarkılarıyla nostalji rüzgârları estirecek.

İbo’nun konukları

İbrahim Tatlıses “İbo Show”un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan gibi sevilen isimleri ağırlayacak.