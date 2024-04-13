Ünlü yönetmenin büyük acısı: 60 yıllık hayat arkadaşını kaybetti

Haberin Devamı

Geçtiğimiz gün açıklanan 77. Cannes Film Festivali’nde uzun yıllardan sonra çektiği Megalopolis filmiyle yarışmaya hazırlanan Francis Ford Coppola ömrünün büyük bir kısmında evli olduğu ve aynı zamanda birlikte çalıştığı eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Francis Ford Coppola'nın yönettiği sinema tarihine geçmiş Apocalypse Now filminin çekim aşamalarını anlkatan kamera arkası belgesel Hearts Of Darkness’ı yöneten Eleanor Coppola, yönetmen eşinin en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi.

Coppola ailesi Eleanor Coppola’nın hayatını kaybettiğini doğrulayan bir açıklamayı Associated Press'e verirken 87 yaşındaki yönetmenin ölüm sebebi belirtilmedi.

Haberin Devamı

Eleanor Coppola Francis Ford Coppola ile ilk kez 1962 yılında, usta yönetmenin ilk uzun metraj denemesi olan düşük bütçeli korku filmi Dementia 13'te sanat yönetmeni yardımcısı olarak çalışırken tanışmıştı.

İkilinin aralarında bir aşk başladı ve Eleanor Coppola’nın ölümüne kadar altmış yıldan fazla süren aşk ve profesyonel ilişkileri sürdü.

Eleanor Coppola kariyeri boyunca, genellikle kocasının ve kızları Sofia Coppola'nın filmlerinin perde arkasına bakan birçok belgesel yönetti.

Çiftin 1963’te dünyaya gelen kızları Sofia Coppola da tıpkı anne ve babası gibi yönetmen oldu ve Hollywood’da sağlam bir kariyere sahip.

Eleanor Coppola 2016 yılında, 80. doğum gününde, başrollerini Alec Baldwin ve Diane Lane’in paylaştığı komedi filmi Paris Can Wait'i yöneterek ilk uzun metraj denemesini yapmış ve adından çok söz ettirmişti.

Bu filmi 2020’de başrollerinde Chris Messina, Cybill Shepherd, Joanne Whalley, Rita Wilson ve Rosanna Arquette'in yer aldığı Love Is Love Is filmi takip etti.