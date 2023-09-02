Ünlü yazar ve senarist Muharrem Buhara hayatını kaybetti

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Haberi, Muharrem Buhara'nın bağlı bulunduğu ajans duyurdu.

Buhara'nın cenazesi 2 Eylül Cumartesi (bugün) Pendik Yenişehir Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı’nda defnedilecek.

Muharrem Buhara KİMDİR?

1957’de İstanbul’da doğan Buhara İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu. Lise yıllarında oyuncu olarak başlayan sanat çalışmalarını, daha sonra çocuk tiyatrosu oyun yazarlığı üzerine yoğunlaştırdı. İlk oyunu “Ayının Fendi Avcıyı Yendi” ile 1982 yılında TOBAV birincilik ödülünü kazandı. Bu oyun ve diğer çocuk oyunları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli tiyatrolarda halen sahnelenmektedir. Buhara daha sonra Süper Baba, İkinci Bahar, Yağmur Zamanı, Sıla gibi televizyon seyircisinin hafızalarından silinmeyen çeşitli televizyon dizilerinde öykü ve tretman yazarı olarak görev aldı.