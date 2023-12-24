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Ünlü oyuncudan şaşırtan paylaşım: Kanser olmama vesile olanlara teşekkür ediyorum!

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#Ayçin Tuyun#Meme Kanser#Oyuncu Ayçin Tuyun
Ünlü oyuncudan şaşırtan paylaşım: Kanser olmama vesile olanlara teşekkür ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 17:46

Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun zor günleri atlattı. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Tuyun, 'Çok şükür bu da geçti. Saçlarım, kaşlarım, kirpiklerim geri geldi' dedi.

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Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Ayçin Tuyun, aldığı kemoterapilerin ardından saçlarını kazıp, peruk kullanmaya başlamıştı.

Üst üste ameliyatlar atlatan ünlü isim zor günleri geride bıraktı. Dökülen saçları yeniden çıkan Tuyun, yaşadığı mutluluğu sevenleriyle paylaştı:

Ünlü oyuncudan şaşırtan paylaşım: Kanser olmama vesile olanlara teşekkür ediyorum

KANSER OLMAMA VESİLE OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM!

“Çok şükür bu da geçti ya hu! Saçlarım, kaşlarım, kirpiklerim geri geldi. Koruma hapları içiyorum artık, 'yendim' diyorum. Rutin kontrollerim devam ediyor ama çok şükür normal hayata kendimi yormayacak şekilde devam ediyorum. Bu dönem de yanımda olan olmayan herkese teşekkür ediyorum. Kanser olmama vesile olan iki kadın, bir adama da teşekkür ediyorum. Çünkü bana yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen içimdeki sevgi, erdemlik bilincinin ne kadar güçlü olduğunu ve misyonumu hatırlattıkları için... Çünkü her şey zıtlığıyla evrimleşir ve onlara tüm sevgimi akıtıyorum. Kanser bana çok şey öğretti ve onu sevgiyle uğurluyorum. Yeni bir ben, yeni bir hayat başlıyor. Çok daha güçlü ve bilge olarak... Dünyayı sadece sevgi, birlik, beraberlik bilinci kurtaracak! Not: Kimseye kırgın, kızgın ya da öfkeli değilim. Sadece sevgi yolluyorum. İlahi adalet yerini bulur ama onlar için dua ediyorum çünkü bilmiyorlar ki karma ödetir! Ve bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarım unutma ki inciler karanlıklarda yetişir. Sen değerli bir incisin! Hepimize şifa olsun, sizleri çok seviyorum!

 

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#Ayçin Tuyun#Meme Kanser#Oyuncu Ayçin Tuyun

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