Ünlü oyuncudan acı haber var: Evinde aniden hayatını kaybetti

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Acı haberi ünlü oyuncunun eşi Sarah sosyal medya hesabından duyurdu. Eski adıyla Twitter yeni adıyla X'te paylaştığı mesajında kocası Brian McCardie'nin evinde aniden hayatını kaybettiğini belirtti Sarah McCardie.

Acılı eşin tüm ailesi adına yaptığı paylaşımda: "Sevgili oğlumuz, erkek kardeşimiz, amcamız ve sevgili dostumuz Brian James McCardie'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Brian, 28 Nisan Pazar günü evinde aniden vefat etti. Sahnede ve sinemada harika ve tutkulu bir oyuncu olan Brian, işini çok sevdi ve birçok hayata dokundu. Çok erken aramızdan ayrıldı. Onu seviyoruz ve çok özleyeceğiz" satırları yer aldı.

Ünlü oyuncunun beklenmedik ölümü sadece ailesini değil sevenlerini ve onu ekrandan tanıyanları da şoke etti.