Ünlü oyuncudan acı haber geldi... Doğum gününden beş gün sonra hayata veda etti

Rol aldığı General Hospital dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu John Capodice hayata veda etti. Hem ekranda hem de tiyatro sahnesinde yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü oyuncu Capodice 83 yaşındaydı.

Oyuncunun, geride kalan 2024 yılının 30 Ağustos günü öldüğü belirtildi.

Bu durumu John Capodice'nin ailesi için daha acı hale getiren ayrıntı ise, ünlü oyuncunun, son nefesini doğum gününü kutladıktan beş gün sonra vermiş olması.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

KORE SAVAŞINA KATILDI

John Capodice, oyunculuk kariyerine başlamadan önce 1964 ile 1966 yılları arasında ASD ordusunda örev yapmış ve Kore Savaşı'na katılmıştı.

Capodice, oyunculuk kariyerine 1978 tarihli Rush It adlı yapımla başladı. Ardından Ryan's Hope için kamera karşısına geçti.

Daha sonra da Ace Ventura: Pet Detective, Speed, Independence Day gibi filmlerde oynadı. Melrose Place, Will and Grace, Angel, The West Wing, Seinfeld oyuncunun rol aldığı diğer yapımlar.

John Capodice, 1985 yılında Broadway'de perde açan Requiem For a Heavyweight adlı eserde sahneye çıktı. Bunun dışında çok sayıda tiyatro oyununda da rol aldı.

Karısı Jane ile mutlu bir evliliği olan Capodice, Tessa ve Cassandra adlı iki kız çocuğu babasıydı. Aynı zamanda dört tane de torunu bulunuyordu.

Capodice için 12 Ocak'ta bir anma günü düzenlenecek. Ünlü oyuncu daha sonra toprağa verilecek.

John Capodice, Jim Carrey ile birlikte Ace Ventura; Pet Detective adlı yapımda da kamera karşısına geçmişti.