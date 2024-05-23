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Ünlü oyuncu 60 kilo verdi... O eski halinden eser yok!

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#Yeşim Ceren Bozoğlu#Yalan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 12:38

Yalan dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’nun değişimi gündem oldu. Verdiği kilolar ile adeta iğne ipliğe dönen güzel oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

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Yalan dizisinde Hülya Yılmaz karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, fit görüntüsü ile çok konuşuluyor. 110 kilodan 50 kiloya düşerek 60 kilo vermeyi başaran oyuncunun değişimi kilo vermek isteyenlere de ilham oldu.

Ünlü oyuncu 60 kilo verdi... O eski halinden eser yok

“ANNE VE KIZLARINA DOKUNAN DUYGUSAL BİR HİKAYE GELİYOR”

Yeni dizi Yalan’ın hikayesini üçüncü sayfa haberlerine benzeten ve “Hayatın içerisinde yaşanan gerçek hikayeler” olarak değerlendiren Bozoğlu “Çok heyecanlı bir dizi geliyor. Baya üçüncü sayfa hikayesi gibi... Acayip bir ekiple, muazzam bir senaryo ile yola çıktık. Bütün annelerin ve kızların damarına basılacağı bir hikaye Yalan...Elbette izleyicimizi ağlatmak istemeyiz ama göz yaşları sel olacak diyebilirim.” dedi.

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Ünlü oyuncu 60 kilo verdi... O eski halinden eser yok

Canlandırdığı Hülya Yılmaz karakteri ile ilgili de açıklama yapan Bozoğlu “Beni takip eden izleyicilerim bilir, ben işime çok aşığım. Uzun zamandır bu kadar heyecanlandığım bir karakter olmamıştı. Senaryolarda değişim geçiren sürprizli karakterler çok çıkmıyor insanın karşısına, bu, oyuncu da başka bir istek uyandırıyor. Setin ilk günü elim ayağıma dolandı. Umarım başarabilmişizdir. Artık takdir seyircimizin. “dedi.

Yalan 27 Mayıs Pazartesi akşamı ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.

Ünlü oyuncu 60 kilo verdi... O eski halinden eser yok

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#Yeşim Ceren Bozoğlu#Yalan#Kanal D

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