'Taş Kağıt Makas' nefes kesecek... Umut’un mücadelesi artık daha çetin

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Ekin Koç: “Pek çok olumlu yorum geldi. Bu insanı haliyle mutlu ediyor. Baba-oğul sahnelerinin benim için diğer sahnelerden daha yoğun bir efor gerektirdiğini söyleyebilirim. Ama tepkiler olumlu olunca, gayretinizin buna değdiğini bilmek iyi hissettiriyor.”

Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu” bu akşam 4’üncü bölümüyle ekranda olacak.

Bülent Seyran: “Bu baba ve oğlunun sevilmesi beni çok mutlu etti. O sahneleri çekerken babamın benim için yaptığı fedakârlıklar aklıma geldi. O benim yerimde olsa aynı şekilde davranırdı diye düşündüm. Ekin’le aramızdaki ilişki, o duyguyu daha çok ortaya çıkardı.”