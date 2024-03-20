×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Taş Kağıt Makas' nefes kesecek... Umut’un mücadelesi artık daha çetin

Güncelleme Tarihi:

#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Taş Kağıt Makas Yeni Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 08:08

Kanal D’nin yeni dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”, Rıza ve Umut’un vedalaşma sahnesiyle büyük ses getirdi. Baba-oğul rolündeki Bülent Seyran ve Ekin Koç o sahneler hakkında konuştu.

Haberin Devamı

 Ekin Koç: “Pek çok olumlu yorum geldi. Bu insanı haliyle mutlu ediyor. Baba-oğul sahnelerinin benim için diğer sahnelerden daha yoğun bir efor gerektirdiğini söyleyebilirim. Ama tepkiler olumlu olunca, gayretinizin buna değdiğini bilmek iyi hissettiriyor.”

Taş Kağıt Makas nefes kesecek... Umut’un mücadelesi artık daha çetin

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” bu akşam 4’üncü bölümüyle ekranda olacak.

Bülent Seyran: “Bu baba ve oğlunun sevilmesi beni çok mutlu etti. O sahneleri çekerken babamın benim için yaptığı fedakârlıklar aklıma geldi. O benim yerimde olsa aynı şekilde davranırdı diye düşündüm. Ekin’le aramızdaki ilişki, o duyguyu daha çok ortaya çıkardı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Taş Kağıt Makas Yeni Bölüm

BAKMADAN GEÇME!