Umut Eker kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Doya Doya Moda All Star yeni jürisi Umut Eker hakkında bilgiler

Umut Eker, 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Doya Doya Moda All Star’ta Ivana Sert'in yerinde Umut Eker dahil oldu. Eker daha önce yine bir moda programı olan ‘Bu Tarz Benim’ yarışmasının jüri koltuğunda oturmuştu. Bankacılık ve sigortacılık bölümünde okudu ancak eğitimini aldığı mesleği yapmadı. Vücudunda birçok dövmesi olan Umut Eker bir röportajında ilk dövmesini 17 yaşında yaptırdığını söylemişti. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ ve Gülçin Ergül gibi ünlü isimlere stil danışmalığı yapmıştır.

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