Umudumuz Şaban ne zaman, nerede çekildi? Umudumuz Şaban filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Usta komedyen Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Umudumuz Şaban, televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. İzleyenlere keyifli anlar yaşatacak olan Umudumuz Şaban çekildiği yer ve zamanla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Umudumuz Şaban nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Umudumuz Şaban filmiyle ilgili bilgiler.

UMUDUMUZ ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

1979 yapımı Kartal Tibet'in yönettiği Umudumuz Şaban, Kemal Sunal'ın Şaban serisi filmlerinden birisidir. Filmin senaryosu Suphi Tekiner tarafından yazılmıştır. Filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Serpil Nur, Turgut Özatay, Muhteşem Durukan, Alpay İzer, Nejat Gürçen, Hakkı Kıvanç gibi oyuncular yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Arkadaşlarının Ringo diye çağırdığı Şaban, kovboy filmlerine meraklı bir kahveci çırağıdır. Günün birinde İstanbul’dan gelen bir telgrafla hayatı değişir. Ölen amcasının ona bıraktığı kahveyi devralmak üzere İstanbul’a doğru yola çıkar. Bu arada İstanbul’da mahalleli kabadayı Yedibela Recep ve adamlarından bıkmıştır. Recep’in haraç bölgesi olan mahalleyi yıkıp yerine site yapmak isteyen müteahhit Muhteşem ünlü tetikçi Mardinli Arif’i kiralayarak onu öldürtür. Cinayet mahalleye ayak basar basmaz bir kovboy filminin ortasında bulan Ringo Şaban’ın üzerine kalır. Bir anda adı efsaneye dönüşen Şaban artık Muhteşem’e karşı mahallelinin tek umudu olur.

UMUDUMUZ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

1979 yapımı olan filmin İstanbul, İstinye taraftarında çekildiği bilinmektedir.