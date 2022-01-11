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Umudumuz Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Umudumuz Şaban filmi konusu ve oyuncuları

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Umudumuz Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Umudumuz Şaban filmi konusu ve oyuncuları

Umudumuz Şaban filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sevilen Kemal Sunal filmlerinden biri olan Umudumuz Şaban bu akşam ekrana gelecek. Peki, Umudumuz Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair merak edilenler

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Umudumuz Şaban filmi bu akşam ekrana gelecek. Filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Umudumuz Şaban filminin çekimleri İstanbul, İstinye taraftarında gerçekleştirilmiştir. Umudumuz Şaban oyuncuları arasında Kemal Sunal, Serpil Nur, Turgut Özatay gibi isimler bulunuyor.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU

Arkadaşlarının Ringo diye çağırdığı Şaban, kovboy filmlerine meraklı bir kahveci çırağıdır. Günün birinde İstanbul’dan gelen bir telgrafla hayatı değişir. Ölen amcasının ona bıraktığı kahveyi devralmak üzere İstanbul’a doğru yola çıkar. Bu arada İstanbul’da mahalleli kabadayı Yedibela Recep ve adamlarından bıkmıştır. Recep’in haraç bölgesi olan mahalleyi yıkıp yerine site yapmak isteyen müteahhit Muhteşem ünlü tetikçi Mardinli Arif’i kiralayarak onu öldürtür. Cinayet mahalleye ayak basar basmaz bir kovboy filminin ortasında bulan Ringo Şaban’ın üzerine kalır. Bir anda adı efsaneye dönüşen Şaban artık Muhteşem’e karşı mahallelinin tek umudu olur.

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UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Umudumuz Şaban oyuncuları arasında Kemal Sunal, Serpil Nur, Turgut Özatay, Muhteşem Durukan, Alpay İzer, Nejat Gürçen, Hakkı Kıvanç gibi isimler bulunuyor.

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