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Ufuk Özkan: Son halim bu şekilde

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#Ufuk Özkan#Siroz#Geniş Aile
Ufuk Özkan: Son halim bu şekilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 08:11

Siroz teşhisi koyulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken Ufuk Özkan son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Geniş Aile” dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki oyuncu, “Son günlerde TV’de, sosyal medyada gösterilen fotoğraflarım geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde. Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım. Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim” dedi.

Ufuk Özkan: Son halim bu şekilde

Geçen günlerde sağlık durumuyla ilgili Ufuk Özkan, bu hafta hastaneye yatacağı ve tedavisini orada devam edeceğini söylemişti: “En kısa zamanda ayağa kalkmak gibi bir huyum var. Âşık olduğum meslek için döneceğim. En önemlisi de oğlum Eren için döneceğim.”

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#Ufuk Özkan#Siroz#Geniş Aile