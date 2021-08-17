Ufuk Koçak kimdir? Paylaş Benimle konuğu Ufuk Koçak hakkında bilgiler

1976 yılında Kars’ta doğdu. İlköğrenimini Kars’ta, orta ve lise öğrenimini Kocaeli/Gölcük’te tamamladı. Hiçbir insanın özgeçmişinde olmasını istemediği 17.08.1999 Gölcük depreminde üç gün göçük altında kalarak iki bacağını kaybetti. “Her şeye rağmen hayat devam ediyorsa hâlâ, yaşayacaksın” dedi. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra hayatını yeniden işlemeye başladı.

Önce yeniden yürümeyi öğrendi, sonra yüzme, tırmanış, yelken, rüzgâr sörfü, su kayağı, basketbol, tenis, dalış, serbest dalış, ATV motor sporları ve binicilik gibi birçok branşta aktif olarak uğraştı, uğraşıyor.

2009 yılında dalış eğitimleri aldı ve Türkiye’nin ilk engelli dalış eğitmeni oldu. 2010 yılında Engelsiz Deniz Projesi’ni yazdı ve koordine etti, bu kapsamda 100’den fazla dezavantajlı grubu sualtı dünyası ile tanıştırıp su sporları (yüzme, yelken, rüzgâr sörfü, su kayağı vb.) yapmalarına olanak sağladı. (Proje halen devam etmektedir).

23 Mayıs 2014’te Antalya/Kaş’ta Dünya Engelliler Serbest Dalış Rekoru’nu kırdı.

15 Mayıs 2015’te dünyanın en uzun ve en zor 10 yolu arasında gösterilen 508 km’lik Antik Likya Yolu’nu 75 günde yürüdü.

17 Ağustos 2017 yılında Kocaeli/Gölcük’te 17 Ağustos depreminde sular altında kalan kentte dalış yaparak ikinci dünya rekorunu kırdı.

TEDX konuşmacısı, birçok üniversitede, sivil toplum kuruluşunda ve özel şirkette “Kişisel Gelişim, Farkındalık ve Motivasyon” konulu seminerler verdi.

2010 yılından bugüne 100’den fazla engellenen arkadaşının ve birçok insanın yaşam koçluğunu yaptı ve yapmaya devam ediyor.

2018 yılında İtalya’da düzenlenen CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’na dünyadaki bütün sporcular için moral ve motivasyon konuşmacısı olarak davet edildi.

Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi başkanı.

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