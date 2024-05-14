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Üçlü Pürüz konusu ve oyuncuları: Üçlü Pürüz filmi hikayesi nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İlk kez TV ekranlarında!

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Üçlü Pürüz konusu ve oyuncuları: Üçlü Pürüz filmi hikayesi nedir, oyuncu kadrosunda kimler var İlk kez TV ekranlarında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 14:07

Üçlü Pürüz filmi, televizyonda ilk defa izleyici karşısına çıkıyor. 2023 yılında vizyona giren film, evliliklerini ailelerine haber vermedikleri için sahte bir nikah kıymaya çalışan çiftin başına gelenleri anlatıyor. Komedi türündeki film ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Peki Üçlü Pürüz filmi hikayesi nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

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Üçlü pürüz filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Now Tv ekranlarında ilk defa izleyici karşısına çıkacak film bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Üç arkadaşın maceralı yolculuğuna odaklanan filmin yönetmen koltuğunda Vedat Uyar oturuyor. İşte Üçlü Pürüz hakkında bilgiler...

ÜÇLÜ PÜRÜZ HİKAYESİ VE KONUSU NEDİR?

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih ve Eda, bankacı olan arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memuru olmasını ve Adana'ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat'a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan ve Utku'da eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

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ÜÇLÜ PÜRÜZ OYUNCULARI KİMLER?

Okan Cabalar,
Emrah Kaman,
Korhan Herduran,
Müfit Kayacan,
Nilgün Kasapbaşoğlu
Özgür Can Çoban,
Ecenaz Üçer
Hakan Altıner
Selim Erdoğan
Deniz Gündoğdu
Bora Karakul

 

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