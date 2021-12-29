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Üçkağıtçı filmi nerede çekildi? Üçkağıtçı filmi oyuncuları ve konusu

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Üçkağıtçı filmi nerede çekildi Üçkağıtçı filmi oyuncuları ve konusu

Üçkağıtçı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden olan Üçkağıtçı bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Show TV yayın akışında yer alan Üçkağıtçı filminde Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırıyor. Peki, Üçkağıtçı filmi nerede çekildi?

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Üçkağıtçı filmi bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. 1981 yapımı olan Üçkağıtçı filminin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy'de gerçekleşmiştir. Filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Ali Şen,  Reha Yurdakul gibi isimler bulunuyo

ÜÇKAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KONUSU

Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner. Köyde birden adı "Ermiş"e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.

Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda , Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Ali Şen,  Reha Yurdakul, Nizam Ergüden , Hakkı Kıvanç, Zeki Alpan gibi oyuncular yer alıyor.

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ÜÇKAĞITÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üçkağıtçı filmi İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

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