Üç Kuruş dizisindeki Kılıç Hicaz kimdir? Necip Memili, Üç Kuruş oyuncuları arasında

Haberin Devamı

Necip Memili'nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Üç Kuruş dizisinin kadrosuna katılan Necip Memili’nin canlandıracağı Kılıç Hicaz karakterinin hikayede dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor. İşte 1980 doğumlu ünlü isim hakkında bilgiler

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Yaprak Dökümü dizisi ile televizyon hayatına merhaba diyen oyuncu Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Dolunay, Şahsiyet, Çukur gibi yapımlarda rol aldı. Necip Memili’nin rol aldığı filmler arasında Karakomik Filmler “2 Arada ve Kaçamak”, ‘Halam Geldi’, ‘Sürgün İnek’, ‘Yok Artık’ ve ‘Kaçma Birader’ de bulunuyor.

Haberin Devamı

Ünlü isim en son Kanunsuz Topraklar dizisinde Ali karakterine hayat verdi.