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Üç Kuruş dizisi oyuncuları ilk fragman sonrası netleşti: Üç Kuruş ne zaman başlayacak?

#Üç Kuruş
Üç Kuruş dizisi oyuncuları ilk fragman sonrası netleşti: Üç Kuruş ne zaman başlayacak

Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Çukur dizisinin final yapmasının ardından yeni sezona yeni bir dizi ile başlama kararı alan Ay Yapım, Üç Kuruş dizisinin fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragmanın ardından Üç Kuruş dizisi oyuncuları da netlik kazandı. İşte, yeni sezonda Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve Üç Kuruş ne zaman başlayacak sorusunun cevabı

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Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu ile gündemde yer alıyor. Çukur dizisinin akabinde duyurulan Üç Kuruş dizisi, kadrodaki oyuncular ve konusu ile merak ediliyordu. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlayacak? İşte, Üç Kuruş dizisi oyuncuları hakkında merak edilen bazı bilgiler

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

Üç Kuruş dizisinin kadrosunun netleşmesinin ve oyuncularının okuma provası için bir araya gelmesinin hemen ardından çekimlere başlandı. ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

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Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç Kuruş dizisi pazartesi günleri ekranda olacak. Dizinin 11 Ekim tarihinde ekranda olması bekleniyor.

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#Üç Kuruş