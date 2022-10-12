Üç Kız Kardeş’te sular durulmuyor… Türkan şimdi ne yapacak?

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Dizide Sadık kardeşi Fatih’in Derya’yla konuşup, Derya’ya babası olduğunu söylediğini öğrendi. Derya şimdi ne yapacak?

Üç Kız Kardeş’in yeni bölüm fragmanında Türkan, Somer ile Mine'nin konuşmalarına şahit oluyor. Somer'in Mine ile birlikteliğinden çocuğu olduğunu öğrenen Türkan adeta yıkılıyor. Sinir krizi geçiren Türkan, başta Somer olmak üzere yemekte bulunan herkese kızıyor ve Somer'i unutacağını söyleyerek mekanı terk ediyor.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Yiğit Dikmen, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.



Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” salı akşamları Kanal D’de…