Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Üç Kız Kardeş’te sular durulmuyor… Türkan şimdi ne yapacak?

Güncelleme Tarihi:

#Üç Kız Kardeş#Reha Özcan#İclal Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 12:00

Kanal D’nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Üç Kız Kardeş, son bölümüyle yine çok konuşuldu. Türkan ve Somer'in bebek haberi iki aile arasında buzları eritirken, dizinin finalinde Türkan'ın Kiraz'ın babasının Somer olduğunu öğrenmesi ekrana damga vurdu. Çok sayıda yorum alan final sahnesi için “Türkan şimdi ne yapacak?” soruları soruldu.

Haberin Devamı

Dizide Sadık kardeşi Fatih’in Derya’yla konuşup, Derya’ya babası olduğunu söylediğini öğrendi. Derya şimdi ne yapacak?
Üç Kız Kardeş’in yeni bölüm fragmanında Türkan, Somer ile Mine'nin konuşmalarına şahit oluyor. Somer'in Mine ile birlikteliğinden çocuğu olduğunu öğrenen Türkan adeta yıkılıyor. Sinir krizi geçiren Türkan, başta Somer olmak üzere yemekte bulunan herkese kızıyor ve Somer'i unutacağını söyleyerek mekanı terk ediyor.
Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Yiğit Dikmen, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş’te sular durulmuyor… Türkan şimdi ne yapacak


Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” salı akşamları Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kız Kardeş#Reha Özcan#İclal Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance
Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

#Dilara Köç

BAKMADAN GEÇME!

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance
Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

#Dilara Köç