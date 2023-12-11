×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Üç Kız Kardeş’te ikinci bahar...

Güncelleme Tarihi:

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Almila Ada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 11:08

Başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizi Üç Kız Kardeş, bu hafta yine çok konuşulacak.

Haberin Devamı

Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde Müjgan ve Sadık aşkı gündem olacak. Güzel oyuncu Aydan Şener, dizinin üçüncü sezonuna Müjgan karakteri ile dahil olmuş; Müjgan’ın gelişi ile Sadık’ın da hayatı değişmişti.

İkili arasında ilk başlarda yaşanan tatlı çekişme artık yerini aşka bırakacak. Müjgan ve Sadık arasında yaşanan bu ikinci bahar dizinin 12 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde izleyici ile buluşacak.

Üç Kız Kardeş’te ikinci bahar...

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” salı akşamları Kanal D’de!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Almila Ada

BAKMADAN GEÇME!