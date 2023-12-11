Üç Kız Kardeş’te ikinci bahar...

Haberin Devamı

Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde Müjgan ve Sadık aşkı gündem olacak. Güzel oyuncu Aydan Şener, dizinin üçüncü sezonuna Müjgan karakteri ile dahil olmuş; Müjgan’ın gelişi ile Sadık’ın da hayatı değişmişti.

İkili arasında ilk başlarda yaşanan tatlı çekişme artık yerini aşka bırakacak. Müjgan ve Sadık arasında yaşanan bu ikinci bahar dizinin 12 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde izleyici ile buluşacak.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” salı akşamları Kanal D’de!