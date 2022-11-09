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'Üç Kız Kardeş'te güç savaşı... Türkan, Mine'ye meydan okudu

Güncelleme Tarihi:

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Somer
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 00:02

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan; Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan dizinin 25. bölümüne Mine'nin Türkan ve Somer'i ayırmak için yaptıkları damga vurdu.

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'Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünde;

TÜRKAN EVE DÖNMEDİ

Nihat'ın mektubunu okuyan Sadık soluğu Kormanlar'ın malikanesinde aldı.

Türkan'a 'Evine dön!' diyen Sadık, kızından ret cevabı aldı.

SADIK TÜRKAN'IN SÖZLERİYLE YIKILDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Üç Kız Kardeşte güç savaşı... Türkan, Mineye meydan okudu

MİNE'NİN ŞARTLARI

Sadık, Nesrin’in Türkan’la ilgili bildiği ve uzun zamandır kendisinden sakladığı durumları sindiremedi ve evi terk etti.

Kendine gelen Mine, Türkan'ı hastaneye çağırdı.

Türkan ile bire bir konuşan Mine, ona annesini hastanelik eden kişinin kendisi olduğunu söyledi ve Somer'in lehine ifade vermek için şartlarını sıraladı...

'O evden gideceksin... Somer'i terk edeceksin! Somer yalnızca benim kızıma babalık yapacak'

BEBEĞE KIYAMADI

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Bebeğini aldırmak için kliniğe giden Türkan'a Somer eşlik etti.

Türkan son anda 'Kıyamadığım bebeğimize' diyerek kararından vazgeçti.

TÜRKAN'IN ZOR KARARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Üç Kız Kardeşte güç savaşı... Türkan, Mineye meydan okudu

Kormanlar'ın avukatı ile görüşen Mine, Türkan evi terk edene kadar ifade vermeyeceğini söyledi.

'Keşke bu kızla başka bir yerde, başka bir zamanda karşılaşsaydım'

Dönüş ve Derya, babalarının evi terk etmesinden Türkan'ı sorumlu tuttu. Derya’nın Türkan'a karşı söylediği sert cümleler abla kardeşin arasını açtı. 

TÜRKAN, DERYA'YA TOKAT ATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Üç Kız Kardeşte güç savaşı... Türkan, Mineye meydan okudu

RÜÇHAN İLE PAZARLIK

Mine, Türkan'dan sonra Rüçhan'ı avucuna almaya çalıştı ve onu polise vereceği ifade ile tehdit etti. Rüçhan'dan birçok maddi istekte bulunan son sözü çıldırttı: Türkan'ı evden göndereceksiniz ve beni gelin olarak kabul edeceksiniz. 

Üç Kız Kardeşte güç savaşı... Türkan, Mineye meydan okudu

Oğlunu kurtarmak için neredeyse Türkan'a yalvaran Rüçhan'ın bu çabası sonuçsuz kaldı.

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'Eskiden Somer'i kaybetmekten deli gibi korkardım... Artık kaybeden değil, kazanan tarafta olacağım'

 Olanlardan kendini sorumlu tutan Türkan, daha fazla dayanamadı ve babasını iş yerinde ziyaret etti. Türkan, her şeyi başından beri bildiğini söyledi. 

SADIK, TÜRKAN'I KOVDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Yıkıl karşımdan, benim Türkan adında bir kızım yok. Cenazeme bile gelme!'

'KAÇALIM TÜRKAN'

 Babasının yanından ayrıldıktan sonra annesine giden Türkan, ondan da beklediği karşılığı bulamadı. 

 Türkan, Somer'in 'kaçalım' teklifini 'yanacaksak birlikte yanacağız, ileride bebeğimize anlatacak güzel bir anımız olur' diyerek reddetti.

Üç Kız Kardeşte güç savaşı... Türkan, Mineye meydan okudu

Dizinin final sahnesinde ise,

Hastaneden taburcu olan Mine, Korman malikanesine geri döndü. TÜRKAN, 'Hiçbir yere gitmiyorum, Somer'i bırakmıyorum, çocuğumu da doğuracağım.Senin zavallı şartların benim silahım oldu' diyerek Mine'ye meydan okudu. 

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Üç Kız Kardeşte güç savaşı... Türkan, Mineye meydan okudu

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Somer

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