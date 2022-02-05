Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu…

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar Sadece birkaç metre kaldıKritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar! Sadece birkaç metre kaldı#Fas
Koça sert eleştiri: Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettinizKoç'a sert eleştiri: "Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz"#Hulusi Belgü
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlarÇirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlar!#Samsun
Bakan Dönmezden Isparta mesajı: Hayatı normalleştireceğizBakan Dönmez'den Isparta mesajı: Hayatı normalleştireceğiz #Fatih Dönmez
Canlı: Maçta erken golCanlı: Maçta erken gol! #Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı 30 dakikalık yol 5 dakikaya indiCumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı! 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi#Cumhurbaşkanı
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Son adım bardağı taşırdı Putin için düğmeye bastılar...Son adım bardağı taşırdı! Putin için düğmeye bastılar...#RUSYA
İşte kavganın perde arkasıİşte kavganın perde arkası!#Özer Hurmacı
Yatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile varYatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile var#Kraliyet Skandalları
Hande Yenerin kıyafeti olay oldu Perde üstüne bikini giymişHande Yener'in kıyafeti olay oldu! 'Perde üstüne bikini giymiş'#Hande Yener
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu…

#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Ali Gündoğdu
Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu…

Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın çok satan romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu.

Haberin Devamı

Çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşen, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan dizi, 22 Şubat Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan “Üç Kız Kardeş” 22 Şubat Salı akşamı Kanal D’de başlıyor.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Ali Gündoğdu

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

 #Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs