Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın kimdir? İşte Üç Kız Kardeş romanın yazarı İclal Aydın'ın hayatıyla ilgili bilgiler

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Gazeteci-yazar, televizyon sunucusu; tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İclal Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde dünyaya geldi. Memur bir anne ve babanın kızıdır.



İclal Aydın ilköğretim, lise ve yüksek öğreniminin bir kısmını Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü Oyunculuk öğrencisiyken Berlin'e yerleşti. Berlin'deki profesyonel tiyatro çalışmalarının altıncı yılında Türkiye'ye dönerek televizyon projelerinde yapımcı-moderatör ve oyuncu olarak çalışmaya başladı.

1990 yılından beri Tiyatro ve televizyon projeleri üretiminde metin yazarlığı da yapan Aydın'ın ilk kitabı Hayat Güzeldir 2001 yılında okurla buluştu. Ardından Bitmiş Aşklar Emanetçisi (2003), Yaz Bitmesin (2004), Gördüğüme Sevindim (2005), Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken (2009), Senin Adın Bile Geçmedi (2009), Kağıt Kesikleri (2010) isimli kitapları yayımlandı.

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2003-2005 yılı arasında haftalık bir kadın dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Söyleşiler ve günlük köşe yazıları yazan ve medya-yazın alanında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar tarafından pek çok ulusal ödüle layık görülen İclal Aydın televizyon ve sinema oyunculuğuna da devam etmektedir.