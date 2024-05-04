'Üç Kız Kardeş’in mutlu vedası

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İCLAL Aydın’ın romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş”in son bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek. Başrol oyuncuları Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu ve Almila Ada, başarılı geçen üç sezon ardından duygularını dile getirdi. ‘Türkan’ı canlandıran Özgü Kaya, setteki ilk gününü şöyle anlattı: “Çok üşümüştük. Ayvalık bize hoş geldin merasimini rüzgârıyla birlikte yapmıştı. Ama hepimiz umut doluyduk.” ‘Derya’ karakterine hayat veren Melisa Berberoğlu, “Gözlerim doluyor. Hafif buruğum ama inanılmaz güzel bir üç sezon geçirdik. Aynı zamanda çok da gururluyum. Ayvalık’a da o kadar alıştım ki, gitmek istemiyorum açıkçası” dedi. ‘Dönüş’ rolündeki Almila Ada da setteki ilk anısına dair “Ön hazırlık sürecinde tanışıp kaynaşmıştık, ancak Ayvalık’a geldiğimizde dekorla, kostümle prova yapmamız bu diziye dair unutamadığım ilk anılarımdan biri” diye konuştu.

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Özgü Kaya, “İzleyiciyi nasıl bir final bekliyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “İzleyicilerimiz, hayal ettikleri şeyleri şaşırarak izleyecek. Her şey çok güzel olacak diyebilirim.” Melisa Berberoğlu aynı soruyu “Bu hikâye, olması gerektiği gibi bitiyor. Seyircilerin bu hikâyeye özlem duyacağını düşünüyorum” diye yanıtladı. Almila Ada ise “Üç Kız Kardeş bir aile, bir sevgi dizisi. Bizi üç sezondur takip eden seyircilerimizi çok mutlu olacakları, çok güzel bir final bekliyor” dedi.

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Başarılı oyuncular, üç sezon boyunca kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere de teşekkür etti. Almila Ada, “Bizi sevdikleri, ailelerinin bir parçası gibi görüp her hafta izledikleri için çok teşekkür ederim. Sokakta, sosyal medyada, televizyonun karşısında bizi tercih etmeleri paha biçilemez” dedi. Melisa Berberoğlu, “Bütün seyircilerimize kocaman sarılıyorum, kucaklıyorum hepsini” ifadelerini kullandı. Özgü Kaya da “İyi ki bize inandılar ve bizi izlediler. Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Sıcak bir aile hikâyesi

‘Somer’ karakterini canlandıran Berker Güven, “Üç Kız Kardeş”in final bölümü için “Bir hikâye tamamlanıyor. Üç Kız Kardeş sıcak bir aile hikâyesiydi, öyle de bitiyor” dedi. Seyircilere teşekkür de eden oyuncu, “Dile kolay, 84 bölüm. Bu kadar uzun soluklu diziler artık imkânsız hale geldi. Bizi hiç yalnız bırakmayan bir seyirci kitlesine sahip olduğumuz için çok şanslıyız” diye konuştu.

Senaryoyu çok sevdim





Dizinin Rüçhan’ı Veda Yurtsever, “Ben Ayvalık’ı, Rüçhan’ı, oyuncu arkadaşlarımı ve ‘Üç Kız Kardeş’in senaryosunu çok sevdim. Ümit ediyorum buna benzer başka bir hikâyede buluşabiliriz izleyicimizle” dedi.

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Gözlerim doldu





‘Kartal’ı oynayan Gökberk Demirci sete veda ederken duygulandığını söyledi: “Burada çok güzel günler geçirdim. Son gün el salladık, alkışladık ve gözlerimiz doldu. Bunu yaşadığım için mutluyum. Bir oyuncu olarak veda cümlesi kuramam. Fakat şunu söyleyebilirim; seyircilerimiz iyi ki var. Çok teşekkür ederiz hepsine.”