Uzatmalı evlilik bitti... Özgürlüğüne kavuştu!

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Dizinin yeni bölümünde;

Derya’dan vazgeçmeyeceğini herkese söyleyen Kartal’ın aşması gereken son bir engel kaldı: Sadık!

Özer’in ardından Kartal da Sadık ile konuşmak için iş yerine gitti.

Kartal’ın Sadık’a söyleyecek iki çift lafı vardı:

Derya’dan da çocuğumdan da vazgeçmeyeceğim. Karnında benim çocuğumu taşıyor

Türkan’ı arayan Sadık, Somer’i de alıp eve gelmesini söyledi. Çok geçmeden Derya ile Kartal da baba evindeki yerlerini aldılar.

Günler sonra karşı karşıya gelen aile bireyleri Sadık’ın ağzından çıkanlarla büyük şok yaşadılar.

Hiç kimseden itiraz istemiyorum. Tartışma istemiyorum. Soru istemiyorum. Derya, boşanır boşanmaz Kartal ile nikah kıyacak… Siz de kabullenip, kendinizi kapatacaksınız…

Bu durum Türkan'ın hiç hoşuna gitmedi. Tüm gücüyle babasına karşı çıkan Türkan'ın ağzından öfkeyle geri dönüşü mümkün olmayan sözler çıktı.

Avukatı arayarak babasının heyet karşısına çıkmasını isteyen Türkan, Somer'i şaşkına çevirdi.

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Müjgan'ın mal varlığını araştıran Dönüş, üzerine kayıtlı hiçbir şeyin olmadığını öğrendi ve bu durumu Derya ile paylaştı.

Kızlar durumu şimdilik babalarından saklamaya karar verseler de; Müjgan'ın Kalender Ailesi ile ilgili bambaşka planları vardı...

Kartal’ın da yardımlarıyla eski güçlerine kavuşan Kormanlar, aylar sonra yönetim kurulu toplantısında çalışanları ile bir araya geldiler.

Toplantıya Rüçhan ve Özer arasındaki gerilim damga vurdu. İkili arasındaki tartışmaya Türkan da dahil oldu.

Derya, Efe’yi okuldan almaya Kartal ile birlikte gitti. Ancak işler oğluna Kartal ile birlikte olduğunu açıklamaya hazırlanan Derya’nın istediği gibi gitmedi.

Dönüş’ün hastalığının nüksettiğini öğrenen Serdar, büyük yıkım yaşadı.

Derya ile babasını topa tutan Türkan için sırada Dönüş vardı. Babasına heyet raporu aldıracağını söyleyen Türkan’a Dönüş sert çıktı. Büyük bir çaresizlikle baş başa kalan Serdar, abla-kardeşin tartışmasına daha fazla kayıtsız kalamadı.

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Ya huzur vereceksiniz yada Dönüş’ün hayatından çıkacaksınız

Olup biteni anlamaya çalışan Dönüş, çok geçmeden testlerinin kötü çıktığını öğrendi.

Eşi ile arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha açılan Özer, Somer’in tüm ısrarlarına rağmen eve dönmedi.

Selçuk ile evlenmeye karar veren Figen, bu kararını birlikte çıktıkları akşam yemeğinde Kartal’a da açıkladı. Önce ‘bu adamla evlenmene rızam yok’ diyen Kartal, Figen ile Selçuk’a kısa süreli şok yaşattı.

Kalender Ailesi en büyük şoku İrfan’ın eve getirdiği tebligatı görünce yaşadı.

Kızının kendisini heyetin önüne çıkaracağını öğrenen Sadık büyük şok yaşarken, Nezahat soluğu Türkan’ın kapısında aldı.

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Benim çocuğum olmadı Türkan, Allah da nasip etmedi ama 3 kızım var dedim. Bu dünyada neyim var neyim yoksa onlarındır dedim. Şimdiki aklım olsa hepsini ele verirdim.

Kontrol için hastaneye giden Derya ve Kartal, çıkışta Serdar ile karşılaştılar. ‘Dönüş’ü bu olaylardan uzak tutun ‘ diyen Serdar, kötü haberi Derya’ya verdi:

El birliği ile hasta ettik yine kızı… son değerleri kötü çıktı. Haberi yok hastalığının nüksettiğinden.

Halasının çıkışıyla kendine gelen Türkan, babasından özür dilemek için hastaneye gitti.

Kızını reddeden Sadık, heyetin karşısına çıktı.

Sen hiç merak etme kızım ben aklımı yüreğimi çocuklarım için feda ettiğimi söyler, o raporu alırım sana…

Mahkemeden sağlık raporunu alan Sadık, evi satışa çıkardı.

Babasının evini satın almak isteyen Türkan, Somer’i arayıp para istedi. Somer, Türkan’ı kesin bir dille reddetti.

Mustafa ile boşanma davası süren Derya, sonunda özgürlüğüne kavuştu.

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Müjgan ile iş birliği yapan Sevilay, Sadık’ın iş yerine gelerek Derya ile Kartal’ın birlikte olduğunu Dönüş’ten öğrendiğini anlattı.

Ev halkının dalgınlığından faydalanan Efe, babaannesi Sevilay’ı arayarak ona annesi ile yaşamak istemediğini ve kendisini almasını söyledi.

Türkan’ın hisse satışını araştırdığını öğrenen Somer, onunla ciddi bir konuşma yaptı: