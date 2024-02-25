Üç Kız Kardeş'in 75.bölümünde neler oldu? 'Bugün iki oğlundan birinin canına zarar gelecek… ' Rüçhan kimi seçecek?

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Dizinin yeni bölümünde;

Üzerine atılan iftira nedeniyle nezarete alınan Kartal’a yardım eli beklenmedik bir şekilde Somer’den uzandı. Ancak Somer’in bir şartı vardı:

Ben seni buradan çıkarayım, sen de bana Adnan’ın defterini getir

Dışarı çıkar çıkmaz defteri alıp Somer’e ulaştıran Kartal, ardından Adnan’a hesap sordu. İkili arasında arbede çıkarken, Adnan Kartal’ı ağır yaraladı.

Acilen ameliyata alınan Kartal için acil kan çağrısı yapıldı. Oğlunun varlığını yıllar sonra öğrenen Rüçhan ona kan veren isim oldu.

Dönüş’ün Müjgan’a hesap sorduğunu öğrenen Sadık, evde terör estirdi. Uğradığı haksızlığı kaldıramayan Dönüş, valizini de alarak evden ayrıldı ve Serdar’ın yanına gitti.

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Kartal’ı öldürdüğünü düşünen Adnan, saklanmak için Müjgan’ın evini seçti.

Adnan’ın malikaneye gönderdiği Müjgan, Sevilay’daki emanetleri aldı. Müjgan gittikten sonra Ayla’yı köşeye çeken Sevilay’ın keyfi Adnan ile arasındaki ilişkiyi öğrenince kaçtı.

Adnan Bey gençliğinden beri Müjgan Hanım’a deliler gibi aşıkmış…

Dönüş’ten Rüçhan’ın durumunu öğrenen Türkan ve Somer vakit kaybetmeden hastaneye koştular.

Odadaki herkesi dışarı çıkaran Rüçhan, Somer’e Kartal’ın oğlu olduğunu anlattı.

Sevilay’dan Adnan’ın Müjgan’ın evinde saklandığını öğrenen Somer; dayısını polise ihbar etti. Uzay’ı rehin alan Adnan, polislerin elinden kaçmayı başardı.

Rüçhan, ameliyatı başarılı geçen Kartal’ın başından bir an olsun ayrılmazken, Derya sevdiği adamdan gelecek güzel haberi ondan çok uzakta bekledi…

Kendisini ihbar eden kişinin Müjgan olduğunu düşünen Adnan, büyük aşkını arayıp tehdit etti.

Kartal ile kardeş olduklarını sindirmeye çalışan Somer, takside işe başladı.

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Selçuk’u arayıp ondan Derya’yı takip etmesini isteyen Türkan, kardeşinin Kartal’ın villasında mimar olarak çalıştığını öğrendi.

Uzun bekleyişin ardından kendine gelen Kartal, gözlerini açar açmaz karşısında annesini gördü.

Anne oğulun konuşmasında gözyaşları sel oldu.

Ben sadece sevmeyi öğrendim… O da sevilmeye yetmedi

Rüçhan, Kartal’ın bütün sert sözlerine rağmen ona sıkı sıkı sarıldı.

Dönüş, Serdar’ı da yanına alarak Sadık’ı ziyarete gitti. Kızına ve müstakbel damadına bağıran Sadık, çok geçmeden şaka yaptığını belli etti ve onlara elini öptürdü.

Hastaneden çıkar Kartal, eve döndüğünde karşısında Adnan’ı görünce çok şaşırdı.

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Kartal’ı Adnan’ın ardından Somer, sonrasında ise Derya ziyaret etti.

Kartal’a aşık olan Derya, ona ‘arkadaş kalma durumundan vazgeçelim, ben varım’ diyerek yeşil ışık yaptı.

Konuşmak için Müjgan’ın evine giden Sadık, darp edildiğini görünce buna kayıtsız kalmadı.

Dizinin final sahnesinde;

Müjgan’ı elinden tutup kendi evine götüren Sadık, akşam yemeği için masada toplanan ailesine herkesi şoke eden kararını açıkladı:

Müjgan Hanım bu ailenin bir üyesi olarak bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Bu evin bir üyesi olarak ve benim hayat arkadaşım olarak burada yaşayacak. En yakın tarihte de nikahımızı kıyacağız…

Annesinin yerine bir başkasını görmeye katlanamayan Türkan, Somer’in gelişini fırsat bildi ve kızları da alarak evden çıktı.

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Rüçhan ise yıllar sonra kavuştuğu oğluna sıcak yemek götürdü, kendisini takip eden Adnan’dan habersizdi…

Anne oğulun birlikte olduğu dakikalarda davetsiz bir şekilde eve gelen Adnan, Rüçhan’a hayatının en zor sorusunu sordu: