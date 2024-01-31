Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor!

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Dizinin yeni bölümünde;

Özer'in polis eşliğinde evden alınması Rüçhan'ı bir kez daha yıktı.

Annesini çıplak ayakla sokakta koşerken bulan Somer, onu Sadık'ın evine götürdü. Ev halkı, gururundan eser kalmayan Rüçhan'ı karşılarında görünce büyük şok yaşadılar.

Rüçhan, Somer ve Özer'in perişanlığını gören Derya, Kartal ile buluştu.

Kartal'dan bitmeyen öfkesinin hesabını soran Derya, yıllardır gizli kalan gerçeği bir çırpıda söyledi:

O kadın senin öz annen!

Neye uğradığı şaşıran Kartal, soluğu Adnan'ın yanında aldı ve ona duyduklarınının doğru olup olmadığını sordu.

Gerçekleri daha fazla saklayamayacağını fark eden Adnan, Kartal'ın sorusuna 'doğru' yanıtını verdi.

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Kartal'ı kendi tarafında tutabilmek için yaşanmamış bir hikaye uyduran Adnan, onu Rüçhan'a karşı doldurmayı başardı.

Annen para için senden vazgeçti...

Özer’i hapse yollayan ve her şeyini kaybeden Rüçhan, geceyi Kalender Ailesi’nin evinde geçirdi.

Adnan’dan Rüçhan’ın Sadık Bey’in evinde olduğunu öğrenen Müjgan, vakit kaybetmeden eski dostunu ziyarete gitti.

Zor günlerde ailesini yalnız bırakmak istemeyen Rüçhan, Müjgan’ın çiftlik davetini reddetti.

Kafasındaki parçaları birleştirmeye çalışan Kartal, Derya ile buluştu.

Müjgan’ın Uzay’ı da alarak İstanbul’a döneceğine inanan Sadık, şikayetini çekmesi için Fatih ile konuştu.

Sevilay’ı hapisten çıkarmak için harekete geçen Adnan, ona şartlarını bir bir sıraladı.

Oğlunu ziyarete giden Müjgan, bir kez daha onun yalanlarına inandı ve doktor Serdar’ı tehdit etti

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Serdar ile buluşan Dönüş, amcasının şikayetini geri alacağını söyledi. Uzay’ın güvenilmez biri olduğunu anlatmaya çalışan Serdar, ne söylese Dönüş’ü ikna edemedi.

Dönüş’ü eve bırakan Serdar, kapıda Sadık ile karşılaştı. Uzay hakkında konuşmaya başlayan ikili arasında sesler yükseldi ve Sadık müstakbel damadını evden kovdu.

Yaşadığı ekonomik sıkıntıların altında ezilmeye başlayan Somer’in her gece alkollü bir şekilde eve gelmesi Sadık’ı rahatsız etti.

Sadık, Serdar’ın haklı olduğunu söyleyen Türkan’ı Somer’in durumu ile vurdu.

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Gittikleri mekanda tesadüfen karşılaşan Somer ile Kartal kavgaya karıştılar. Garsonlar, mekan sahibinin talimatı ile ikiliyi yaka paça dışarı attı.

Bir kez daha eve sarhoş gelen Somer’e kapıyı Türkan açarken, Sadık da yaşananlara şahit oldu.

Devir işlemleri için son kez holdinge giden Rüçhan’ı oğlu yalnız bırakmadı. Kartal belli etmese de anne-oğulun çaresizliğine üzüldü.

Kızlarına ve Serdar’a rağmen şikayetini geri alan Sadık, güzel haberi Müjgan’a verdi.

Uzay’ın serbest kalacak olmasını bir türlü hazmedemeyen Serdar, Dönüş’e rest çekti.

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Gerçekleri öğrendiğinden beri uyku uyumakta zorlanan Kartal, Derya’ya Rüçhan ile ilgili sorular sordu.

Bir anne nasıl olur da doğar doğmaz yavrusundan vazgeçer

Kartal’ın çektiği acıyı gören Derya, ona sıkı sıkı sarıldı. İkilinin ilk yakınlaşması tam da bu anda oldu…

Adnan tarafından hapisten çıkarılan Sevilay, Korman Malikanesi’ne yerleşti.

Artık bu evin yeni hanımı benim

Dizinin final sahnesinde;

Ayla’dan Sevilay’ın malikaneye yerleştiğini öğrenen Rüçhan, hemen yola çıktı. Kapıda Kartal ile karşılaşan Rüçhan, içindeki bütün öfkeyi bir çırpıda kustu.

Rüçhan’ı sakinleştirmek için her yolu deneyen Kartal, onu hayatının gerçeği ile yüzleştirdi:

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Öldüğünü sandığınız oğlunuz yaşıyor

Aynı dakikalarda Türkan, fenalaşarak yere yığıldı. Panikleyen Somer, onu hastaneye götürdü.