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Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 72. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 00:00

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan; Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Emre Törün ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan dizinin 72. bölümüyle ekranlardaydı...

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Dizinin yeni bölümünde;

Özer'in polis eşliğinde evden alınması Rüçhan'ı bir kez daha yıktı.

Annesini çıplak ayakla sokakta koşerken bulan Somer, onu Sadık'ın evine götürdü. Ev halkı, gururundan eser kalmayan Rüçhan'ı karşılarında görünce büyük şok yaşadılar.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

Rüçhan, Somer ve Özer'in perişanlığını gören Derya, Kartal ile buluştu.

Kartal'dan bitmeyen öfkesinin hesabını soran Derya, yıllardır gizli kalan gerçeği bir çırpıda söyledi:

O kadın senin öz annen!

Neye uğradığı şaşıran Kartal, soluğu Adnan'ın yanında aldı ve ona duyduklarınının doğru olup olmadığını sordu.

Gerçekleri daha fazla saklayamayacağını fark eden Adnan, Kartal'ın sorusuna 'doğru' yanıtını verdi.

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Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

Kartal'ı kendi tarafında tutabilmek için yaşanmamış bir hikaye uyduran Adnan, onu Rüçhan'a karşı doldurmayı başardı.

Annen para için senden vazgeçti...

Özer’i hapse yollayan ve her şeyini kaybeden Rüçhan, geceyi Kalender Ailesi’nin evinde geçirdi.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

Adnan’dan Rüçhan’ın Sadık Bey’in evinde olduğunu öğrenen Müjgan, vakit kaybetmeden eski dostunu ziyarete gitti.

Zor günlerde ailesini yalnız bırakmak istemeyen Rüçhan, Müjgan’ın çiftlik davetini reddetti.

Kafasındaki parçaları birleştirmeye çalışan Kartal, Derya ile buluştu.

Müjgan’ın Uzay’ı da alarak İstanbul’a döneceğine inanan Sadık, şikayetini çekmesi için Fatih ile konuştu.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

Sevilay’ı hapisten çıkarmak için harekete geçen Adnan, ona şartlarını bir bir sıraladı.

Oğlunu ziyarete giden Müjgan, bir kez daha onun yalanlarına inandı ve doktor Serdar’ı tehdit etti

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Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

Serdar ile buluşan Dönüş, amcasının şikayetini geri alacağını söyledi. Uzay’ın güvenilmez biri olduğunu anlatmaya çalışan Serdar, ne söylese Dönüş’ü ikna edemedi.

Dönüş’ü eve bırakan Serdar, kapıda Sadık ile karşılaştı. Uzay hakkında konuşmaya başlayan ikili arasında sesler yükseldi ve Sadık müstakbel damadını evden kovdu.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

Yaşadığı ekonomik sıkıntıların altında ezilmeye başlayan Somer’in her gece alkollü bir şekilde eve gelmesi Sadık’ı rahatsız etti.

Sadık, Serdar’ın haklı olduğunu söyleyen Türkan’ı Somer’in durumu ile vurdu.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

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Gittikleri mekanda tesadüfen karşılaşan Somer ile Kartal kavgaya karıştılar. Garsonlar, mekan sahibinin talimatı ile ikiliyi yaka paça dışarı attı.

Bir kez daha eve sarhoş gelen Somer’e kapıyı Türkan açarken, Sadık da yaşananlara şahit oldu.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

Devir işlemleri için son kez holdinge giden Rüçhan’ı oğlu yalnız bırakmadı. Kartal belli etmese de anne-oğulun çaresizliğine üzüldü.

Kızlarına ve Serdar’a rağmen şikayetini geri alan Sadık, güzel haberi Müjgan’a verdi.

Uzay’ın serbest kalacak olmasını bir türlü hazmedemeyen Serdar, Dönüş’e rest çekti.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

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Gerçekleri öğrendiğinden beri uyku uyumakta zorlanan Kartal, Derya’ya Rüçhan ile ilgili sorular sordu.

Bir anne nasıl olur da doğar doğmaz yavrusundan vazgeçer

Kartal’ın çektiği acıyı gören Derya, ona sıkı sıkı sarıldı. İkilinin ilk yakınlaşması tam da bu anda oldu…

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

Adnan tarafından hapisten çıkarılan Sevilay, Korman Malikanesi’ne yerleşti.

Artık bu evin yeni hanımı benim

Dizinin final sahnesinde;

Ayla’dan Sevilay’ın malikaneye yerleştiğini öğrenen Rüçhan, hemen yola çıktı. Kapıda Kartal ile karşılaşan Rüçhan, içindeki bütün öfkeyi bir çırpıda kustu.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

Rüçhan’ı sakinleştirmek için her yolu deneyen Kartal, onu hayatının gerçeği ile yüzleştirdi:

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Öldüğünü sandığınız oğlunuz yaşıyor

Aynı dakikalarda Türkan, fenalaşarak yere yığıldı. Panikleyen Somer, onu hastaneye götürdü.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Öldüğünü sandığı oğlu yaşıyor

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#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 72. Bölüm#Kanal D

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