Haberin DevamÄ±

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Uzayâ€™Ä±n halini gÃ¶rdÃ¼kÃ§e iÃ§i parÃ§alanan MÃ¼jgan, onu kendine gelmesi konusunda uyardÄ±.

MÃ¼jganâ€™Ä±n DÃ¶nÃ¼ÅŸâ€™Ã¼n baÅŸkasÄ± ile sÃ¶zlendiÄŸini sÃ¶ylemesi Uzayâ€™Ä± Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±. OÄŸlunun elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± gÃ¶ren MÃ¼jgan, onu durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yaralandÄ±.

Annesini kanlar iÃ§ine bÄ±rakan Uzay, soluÄŸu Kalender Ailesiâ€™nin evinde aldÄ±.

Ã‡alan kapÄ±ya bakan TÃ¼rkan, ne olduÄŸunu anlayamadan Uzay tarafÄ±ndan rehin alÄ±ndÄ±.

Ben buraya DönüÅŸ için geldim, dediklerimi yaparsanÄ±z kimsenin burnu bile kanamadan buradan gideriz

Ã‡Ä±kan arbedede TÃ¼rkan, Uzay'Ä±n elinden kurtulmayÄ± baÅŸarÄ±rken; araya giren Fatih yaralandÄ±.

FATÄ°H YARALANDI

Haberin DevamÄ±

KÄ±zlarÄ±na uzanan eli kÄ±rmaya kararlÄ± olan SadÄ±k, Uzay'Ä± yaka paÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±ktan sonra polise teslim etti.

Vakit kaybetmeden Fatih'i hastaneye gÃ¶tÃ¼ren SadÄ±k, Serdar ve Somer beklenmedik anda MÃ¼jgan'Ä± karÅŸÄ±larÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±lar.

SadÄ±k, Ã§ok geÃ§meden MÃ¼jgan'Ä±n da yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.

KALENDER AÄ°LESÄ°'NDE BÃœYÃœK PANÄ°K

RÃ¼Ã§han'Ä±n silmek istediÄŸi bir anÄ± olarak hafÄ±zasÄ±nda kalan abisi Adnan'Ä±n geliÅŸiyle bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.

Abisinin dÃ¶nÃ¼ÅŸ nedenini anlamak iÃ§in MÃ¼jgan'Ä± arayan RÃ¼Ã§han, beklediÄŸi desteÄŸi alamadÄ±.

Aylar sonra bir araya gelen Kartal ve Adnan, geÃ§miÅŸi hatÄ±rladÄ±kÃ§a sÄ±r perdesi aralandÄ±.

Abisi ile yÃ¼zleÅŸmeye karar veren RÃ¼Ã§han, Adnan'Ä±n Korman ÅŸirketlerinin peÅŸinde olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

Adnan'Ä±n RÃ¼Ã§han'Ä±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bir kez bile gÃ¶rmediÄŸi bebeÄŸi ile ilgili sÃ¶zleri, onu kahretti.Â

BENÄ°M BEBEÄžÄ°MÄ° Ã–LDÃœRDÃœN!

Mustafa'nÄ±n ardÄ±ndan maddi-manevi kendini toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸan Derya, mimarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi evin Kartal'a ait olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince iÅŸi bÄ±raktÄ±.

Haberin DevamÄ±

Kartal'Ä±n ofisine gidip hesap soran Derya, duyduklarÄ± ile kendini iyi hissetti.

Annesinin yÄ±llar Ã¶nce doÄŸurduÄŸu bebeÄŸin peÅŸine dÃ¼ÅŸen Somer, dayÄ±sÄ± ile yÃ¼zleÅŸti, Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sandÄ±ÄŸÄ± kardeÅŸinin aslÄ±nda Ã¶lmediÄŸini Ã¶ÄŸrendi.

MÃ¼jgan'Ä±n telefonuyla bir kez daha umutlanan Adnan, bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± ile yÃ¼zleÅŸmek iÃ§in evine gitti.

MÃ¼jgan, Adnan'Ä± "Sana karÅŸÄ± hiÃ§bir zaman bir duygum olmadÄ±" diyerek tersledi.

RÃ¼Ã§han HanÄ±m'Ä±n geÃ§miÅŸindeki sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rkan, bir kez daha Kartal'Ä±n kapÄ±sÄ±na gitti.

Evlenmeye karar verdiÄŸimizde beni Adana'da birinin yanÄ±na götürmüÅŸtün... O adam Rüçhan HanÄ±m'Ä±n kardeÅŸi, Somer'in dayÄ±sÄ±... Bunun bir tesadüf olduÄŸunu düÅŸünmüyorum!

DuyduklarÄ±yla ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nen Kartal, TÃ¼rkan'a bunun tesadÃ¼f olduÄŸunu sÃ¶ylese de kafasÄ± karÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

TÃœRKAN, RÃœÃ‡HAN'IN SIRRININ PEÅžÄ°NDE

Takip edildiÄŸini fark eden Adnan, Kartalâ€™Ä± arayÄ±p otele gelmemesini sÃ¶yledikten sonra SelÃ§uk ile Somerâ€™e bir de mesaj gÃ¶nderdi:

O kurtsa ben kuyruÄŸuyumâ€¦

Kartal, Adnan ile buluÅŸup ona RÃ¼Ã§han ile kardeÅŸ olduklarÄ±nÄ± kendisinden neden sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Adnan, ustaca cÃ¼mleler ile Kartalâ€™Ä± baÅŸÄ±ndan savdÄ±.

Ä°steme tÃ¶reni, Uzayâ€™Ä±n taÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile kabusa dÃ¶nen Serdar ve DÃ¶nÃ¼ÅŸ, aile arasÄ±nda sÃ¶z yÃ¼zÃ¼klerini taktÄ±lar.

Figenâ€™den Sevilayâ€™Ä±n Kartalâ€™Ä± tehdit ettiÄŸini Ã¶ÄŸrenen SelÃ§uk, bu geliÅŸmeyi Kormanlar ile paylaÅŸtÄ±â€¦

Somer ile TÃ¼rkan, Sevilay ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye karar verdi.

Haberin DevamÄ±

Dizinin final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

MÃ¼jganâ€™Ä± ziyarete giden RÃ¼Ã§han, abisiyle arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n gerÃ§ek nedenini anlattÄ±:

Küçücük masum bir kÄ±zdÄ±m. Tecavüze uÄŸradÄ±m. Hamile olduÄŸumu bile uzun zaman anlamadÄ±m. DoÄŸurmaktan baÅŸka çarem yoktuâ€¦ Sonra Adnan abim aldÄ± götürdü çocuÄŸu, oÄŸlan çocuÄŸuymuÅŸâ€¦ ÖldürmüÅŸ bebeÄŸi, sonra da zeytinliÄŸe gömmüÅŸ. VicdanÄ±m hiç rahat deÄŸilâ€¦

RÃœÃ‡HAN'DAN ÅžOKE EDEN Ä°TÄ°RAF

AynÄ± dakikalarda Somer ile TÃ¼rkan da Sevilay ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in hapishaneye gittiler.

Sevilayâ€™a onu hapishaneden kurtarmayÄ± vaat eden Somer, Kartalâ€™Ä±n sÄ±rrÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±â€¦

Sevilay, Ã¶zgÃ¼r kalma umuduyla bildiÄŸi her ÅŸeyi anlatmaya baÅŸladÄ±:

Kartal istenmeyen bir iliÅŸkiden doÄŸan zavallÄ± bir çocuk. Annesi tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸ. Lisede öÄŸrenciyken Kartalâ€™a hamile kalmÄ±ÅŸâ€¦O zavallÄ± liseli kÄ±zcaÄŸÄ±z kim biliyor musun? Annenâ€¦ Rüçhanâ€¦Kartal senin abin Somerâ€¦ KardeÅŸsiniz siz!

Â

Â KARDEÅžSÄ°NÄ°Z SÄ°ZÂ