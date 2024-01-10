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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;
Uzayâ€™Ä±n halini gÃ¶rdÃ¼kÃ§e iÃ§i parÃ§alanan MÃ¼jgan, onu kendine gelmesi konusunda uyardÄ±.
MÃ¼jganâ€™Ä±n DÃ¶nÃ¼ÅŸâ€™Ã¼n baÅŸkasÄ± ile sÃ¶zlendiÄŸini sÃ¶ylemesi Uzayâ€™Ä± Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±. OÄŸlunun elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± gÃ¶ren MÃ¼jgan, onu durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yaralandÄ±.
Annesini kanlar iÃ§ine bÄ±rakan Uzay, soluÄŸu Kalender Ailesiâ€™nin evinde aldÄ±.
Ã‡alan kapÄ±ya bakan TÃ¼rkan, ne olduÄŸunu anlayamadan Uzay tarafÄ±ndan rehin alÄ±ndÄ±.
Ben buraya DönüÅŸ için geldim, dediklerimi yaparsanÄ±z kimsenin burnu bile kanamadan buradan gideriz
Ã‡Ä±kan arbedede TÃ¼rkan, Uzay'Ä±n elinden kurtulmayÄ± baÅŸarÄ±rken; araya giren Fatih yaralandÄ±.
KÄ±zlarÄ±na uzanan eli kÄ±rmaya kararlÄ± olan SadÄ±k, Uzay'Ä± yaka paÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±ktan sonra polise teslim etti.
Vakit kaybetmeden Fatih'i hastaneye gÃ¶tÃ¼ren SadÄ±k, Serdar ve Somer beklenmedik anda MÃ¼jgan'Ä± karÅŸÄ±larÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±lar.
SadÄ±k, Ã§ok geÃ§meden MÃ¼jgan'Ä±n da yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.
KALENDER AÄ°LESÄ°'NDE BÃœYÃœK PANÄ°K
RÃ¼Ã§han'Ä±n silmek istediÄŸi bir anÄ± olarak hafÄ±zasÄ±nda kalan abisi Adnan'Ä±n geliÅŸiyle bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.
Abisinin dÃ¶nÃ¼ÅŸ nedenini anlamak iÃ§in MÃ¼jgan'Ä± arayan RÃ¼Ã§han, beklediÄŸi desteÄŸi alamadÄ±.
Aylar sonra bir araya gelen Kartal ve Adnan, geÃ§miÅŸi hatÄ±rladÄ±kÃ§a sÄ±r perdesi aralandÄ±.
Abisi ile yÃ¼zleÅŸmeye karar veren RÃ¼Ã§han, Adnan'Ä±n Korman ÅŸirketlerinin peÅŸinde olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.
Adnan'Ä±n RÃ¼Ã§han'Ä±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bir kez bile gÃ¶rmediÄŸi bebeÄŸi ile ilgili sÃ¶zleri, onu kahretti.Â
BENÄ°M BEBEÄžÄ°MÄ° Ã–LDÃœRDÃœN!
Mustafa'nÄ±n ardÄ±ndan maddi-manevi kendini toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸan Derya, mimarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi evin Kartal'a ait olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince iÅŸi bÄ±raktÄ±.
Kartal'Ä±n ofisine gidip hesap soran Derya, duyduklarÄ± ile kendini iyi hissetti.
Annesinin yÄ±llar Ã¶nce doÄŸurduÄŸu bebeÄŸin peÅŸine dÃ¼ÅŸen Somer, dayÄ±sÄ± ile yÃ¼zleÅŸti, Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sandÄ±ÄŸÄ± kardeÅŸinin aslÄ±nda Ã¶lmediÄŸini Ã¶ÄŸrendi.
MÃ¼jgan'Ä±n telefonuyla bir kez daha umutlanan Adnan, bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± ile yÃ¼zleÅŸmek iÃ§in evine gitti.
MÃ¼jgan, Adnan'Ä± "Sana karÅŸÄ± hiÃ§bir zaman bir duygum olmadÄ±" diyerek tersledi.
RÃ¼Ã§han HanÄ±m'Ä±n geÃ§miÅŸindeki sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rkan, bir kez daha Kartal'Ä±n kapÄ±sÄ±na gitti.
Evlenmeye karar verdiÄŸimizde beni Adana'da birinin yanÄ±na götürmüÅŸtün... O adam Rüçhan HanÄ±m'Ä±n kardeÅŸi, Somer'in dayÄ±sÄ±... Bunun bir tesadüf olduÄŸunu düÅŸünmüyorum!
DuyduklarÄ±yla ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nen Kartal, TÃ¼rkan'a bunun tesadÃ¼f olduÄŸunu sÃ¶ylese de kafasÄ± karÄ±ÅŸtÄ±.
TÃœRKAN, RÃœÃ‡HAN'IN SIRRININ PEÅžÄ°NDE
Takip edildiÄŸini fark eden Adnan, Kartalâ€™Ä± arayÄ±p otele gelmemesini sÃ¶yledikten sonra SelÃ§uk ile Somerâ€™e bir de mesaj gÃ¶nderdi:
O kurtsa ben kuyruÄŸuyumâ€¦
Kartal, Adnan ile buluÅŸup ona RÃ¼Ã§han ile kardeÅŸ olduklarÄ±nÄ± kendisinden neden sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.
Adnan, ustaca cÃ¼mleler ile Kartalâ€™Ä± baÅŸÄ±ndan savdÄ±.
Ä°steme tÃ¶reni, Uzayâ€™Ä±n taÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile kabusa dÃ¶nen Serdar ve DÃ¶nÃ¼ÅŸ, aile arasÄ±nda sÃ¶z yÃ¼zÃ¼klerini taktÄ±lar.
Figenâ€™den Sevilayâ€™Ä±n Kartalâ€™Ä± tehdit ettiÄŸini Ã¶ÄŸrenen SelÃ§uk, bu geliÅŸmeyi Kormanlar ile paylaÅŸtÄ±â€¦
Somer ile TÃ¼rkan, Sevilay ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye karar verdi.
Dizinin final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;
MÃ¼jganâ€™Ä± ziyarete giden RÃ¼Ã§han, abisiyle arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n gerÃ§ek nedenini anlattÄ±:
Küçücük masum bir kÄ±zdÄ±m. Tecavüze uÄŸradÄ±m. Hamile olduÄŸumu bile uzun zaman anlamadÄ±m. DoÄŸurmaktan baÅŸka çarem yoktuâ€¦ Sonra Adnan abim aldÄ± götürdü çocuÄŸu, oÄŸlan çocuÄŸuymuÅŸâ€¦ ÖldürmüÅŸ bebeÄŸi, sonra da zeytinliÄŸe gömmüÅŸ. VicdanÄ±m hiç rahat deÄŸilâ€¦
RÃœÃ‡HAN'DAN ÅžOKE EDEN Ä°TÄ°RAF
AynÄ± dakikalarda Somer ile TÃ¼rkan da Sevilay ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in hapishaneye gittiler.
Sevilayâ€™a onu hapishaneden kurtarmayÄ± vaat eden Somer, Kartalâ€™Ä±n sÄ±rrÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±â€¦
Sevilay, Ã¶zgÃ¼r kalma umuduyla bildiÄŸi her ÅŸeyi anlatmaya baÅŸladÄ±:
Kartal istenmeyen bir iliÅŸkiden doÄŸan zavallÄ± bir çocuk. Annesi tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸ. Lisede öÄŸrenciyken Kartalâ€™a hamile kalmÄ±ÅŸâ€¦O zavallÄ± liseli kÄ±zcaÄŸÄ±z kim biliyor musun? Annenâ€¦ Rüçhanâ€¦Kartal senin abin Somerâ€¦ KardeÅŸsiniz siz!
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