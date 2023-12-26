Gizlice evlenen Türkan ve Kartal tek celsede boşandı!

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Dizinin yeni bölümünde;

Somer ve kızlarla birlikte babasının evine akşam yemeğine gitmeye hazırlanan Türkan, son anda kararından vazgeçti.

Eve döndüğünde Rüçhan'ı odasında siyah elbiseyle bulan Türkan, olup biteni anlamaya çalışsa da kapılar yüzüne kapandı.

İçeri girmeyi başaran Türkan, Rüçhan’ı ölümle burun buruna buldu ve son anda yaptığı hamle ile onu kurtarmayı başardı.

Türkan’ın annesini kurtardığını gören Somer; eski eşine olan öfkesini unuttu.

Sinir krizi geçiren Rüçhan, yıllar önce yaşadığı talihsiz olayı farkında olmadan ağzından kaçırdı.

Türkan, duyduklarını babasıyla da paylaştı.

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Parçaları birleştiren Nezahat, hatırladığı her şeyi abisine anlattı.

Olup bitenin farkına varamayan Özer, yaşananların sorumlusu olarak Türkan’ı görünce; özür dilemek Somer’e kaldı.

Annesinin yaşadıklarının nedenini anlamaya çalışan Somer, Türkan’ı sıkıştırdı. Türkan, Somer’e annesinin kaybettiği bir bebekten bahsetti.

Ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşayan ve güçlerini kaybetmeye başlayan Kormanlar’ın çalışanları toplu şekilde istifa ettiler.

İçinde bulundukları zor durumdan ticaret yaparak çıkmayı düşünen Rüçhan, paravan bir ismin gerekli olduğunu söyledi.

Kormanlar’a yardım eli bir kez daha Türkan’dan uzandı.

Oğlunun başına gelenlerin sorumlusu olarak Dönüş’ü gören Müjgan; genç kızı arayarak buluşmak istediğini söyledi.

Müjgan’ın Uzay’ın annesi olduğunu öğrenen Dönüş, çiftliğe gitti.

Uzay’ın bağımlı olduğundan habersiz olan Dönüş, arkadaş olarak ona yardım edeceğini söyledi.

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Nezahat ile görüşmeye giden Somer; geçmişte olanları bir de onun ağzından dinledi. Annesini daha iyi anlamak isteyen ve bir kardeşi olduğunu düşünen Somer; gerçeğin peşini bırakmayacağını söyledi.

Dönüş için sürpriz hazırlayan Serdar; onun Uzay’ı görmeye gittiğini öğrenince çok sinirlendi. İlişkilerini toparlamaya çalışan ikilinin arasındaki ipler bu kez e Uzay nedeniyle gerildi.

Dönüş ile ilişkisi için Sadık’tan izin isteyen Serdar bir kez daha ret yanıtını aldı. Sadık’ın sözlerini aldırış etmeye Serdar, ona ne kadar kararlı olduğunu söyledi:

Biz birbirimizi çok seviyoruz. Siz isteseniz de istemeseniz de ben yarın çiçeğimi ve çikolatamı alıp Allah’ın emriyle demek için kapınıza geleceğim. Nasıl buyur edeceğiniz size kalmış…

Kızı ile konuşan Sadık, ona Serdar’ın görücüye geleceğini söyledi ve kararını sordu… Dönüş’ün babasına cevabı netti: Biz birbirimizi çok seviyoruz baba…

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Beklenen gün geldi. Herkesten gizli bir şekilde nikah masasına oturan Türkan ile Kartal anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Selçuk’un bulduğu adrese giden Somer, annesinin gizli geçmişini öğrendi.

Ben doğurttum Rüçhan’ı. Çok dayak yedi, çok çekti yavrucak. Annene bebeğin öldü, zeytinliğe gömdük dediler. Doğururken ‘istemiyorum’ diye bağıran annen, öldüğünü duyunca içine bir acı saplandı. O günden sonra sustu…

Somer, Türkan’ı arayarak ebeyi bulduğunu ve bir kardeşi olduğunu öğrendiğini söyledi.

Kayıp bebeğe ulaşmaya çalışan ikilinin yolu beklenmedik bir şekilde Müjgan’a çıktı.

Somer, Müjgan aracılığı ile bebeği gömdüğünü söyleyen dayısına ulaştı.

Dayısı ile görüşmesi hiç de beklendiği gibi geçmeyen Somer, akşam Dönüş’ü istemek için Serdar ile birlikte Kalender Ailesi’nin evine gitti.

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Somer, yolda Türkan’a yaşadığı pişmanlığı anlattı: Biz bu işin peşine düşmekle hiç de iyi etmedik. Kabuk tutmuş bir yarayı kanattık. Kanayacak hem de çok kanayacak…

Serdar, ellerinde çiçekler, yanında Somer ve Türkan ile Sadık’ın kapısını çaldı. Söze giren Somer; bir hışımla Dönüş’ü Sadık’tan istedi.

İki inatçı keçi birbirini sevmiş… Biz de ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim…

Dizinin final sahnesinde;

Uzay’ın halini gördükçe içi parçalanan Müjgan, onu kendine gelmesi konusunda uyardı.

Müjgan’ın Dönüş’ün başkası ile sözlendiğini söylemesi Uzay’ı çıldırttı. Oğlunun elindeki bıçağı gören Müjgan, onu durdurmaya çalışırken yaralandı.

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Annesini kanlar içine bırakan Uzay, soluğu Kalender Ailesi’nin evinde aldı.

Çalan kapıya bakan Türkan, ne olduğunu anlayamadan Uzay tarafından rehin alındı.